ATO'dan enerji sektörünün yurt dışına açılması için seminer

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türk şirketlerinin inşaat, tekstil, lojistik, gıda ve hizmet sektörü başta olmak üzere Orta Asya'dan Avrupa'ya, Balkanlar'dan Rusya'ya, Kuzey Afrika'dan Orta Doğu'ya kadar 100'ü aşkın ülkede 50 milyar doları aşan tutarda yatırım gerçekleştirdiğini belirterek, bu ülkeler arasında Macaristan'ın da bulunduğunu söyledi. Baran, "Macaristan ile ticari ilişkilerimizin her geçen gün artması memnuniyet verici. Enerji yatırımları konusunda yatırımcılara destek sağlayan Macaristan, Türk yatırımcılar için cazip bir ülke durumunda" dedi.

ATO, Macaristan Büyükelçiliği ve Macaristan İhracatı Teşvik Ajansı (HEPA) Turkey işbirliği ile gerçekleştirilen "Macaristan Enerji Sektörü Semineri" online olarak yapıldı. Seminerin açılış konuşmasını yapan ATO Başkanı Gürsel Baran, Macaristan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Macaristan ziyaretinden sonra daha da geliştiğini söyledi. Ziyarette askeri, siyasi, ekonomik, kültürel ve ticari alanlarda işbirliğinin ele alındığını ve 10 ayrı anlaşmaya imza konulduğunu hatırlatan Baran, "İlişkilerimizdeki bu yakınlaşma ticaret hacmimize de yansıdı. 2019 yılında 1 milyar 188 milyon doları bizim ihracatımız olmak üzere toplam 2 milyar 450 milyon dolarlık bir ticaret hacmine ulaştık" dedi. Baran, Macaristan ile Türkiye arasında ilk etapta 6 milyar dolarlık bir hedef konulduğunu söyledi.

Türk şirketlerinin ve iş insanlarının yurt dışında yatırım yaptıkları sektörler arasında enerjinin payının giderek arttığını belirten Baran, "Hırvatistan, Arnavutluk, Bulgaristan gibi ülkelerde özellikle güneş ve rüzgara dayalı yenilenebilir enerji üretimine yönelik projeler gerçekleştiren Türk şirketlerimiz var. Ülkeniz güneş enerjisi konusunda önemli büyüme potansiyeline sahip. Bugün gerçekleştirilen webinarın da enerji alanında işbirliğimizi geliştirmesini, karşılıklı olarak yatırımlarımızın artmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Macaristan'la ticari ilişkileri geliştirmeye yönelik çalışmaların farklı sektörlerde devam edeceğini belirten Baran, 26 Ekim Pazartesi günü de iki ülkenin medikal sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin birebir toplantı ile bir araya getirileceğini kaydetti. Baran, "Ankara Ticaret Odası olarak ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişimi için üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirmeye hazırız" dedi.

Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis ise konuşmasına Türkiye ile Macaristan ilişkilerinin gelişimini anlatarak başladı. Matis, iki ülke arasında enerji alanında sağlanan işbirliğinin siyasi ve pratik seviyede sürdürüldüğünü belirterek, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile görüştüğünü hatırlattı.

Seminer Macaristan Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Aron Sipos, Enerji İşlerinden Sorumlu Macaristan Konsolosluğu Müşaviri Gabor Grenczer ve Macaristan'da Enerji Sektörü Uzmanı Roland Kiss'in sunumları ve soru-cevap bölümleri devam etti. - ANKARA