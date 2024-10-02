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ATO'dan Mikro İhracat Seferberliği

ATO\'dan Mikro İhracat Seferberliği

Ankara Ticaret Odası, e-ticaretle üyelerini mikro ihracatçı yapmak için bilgilendirme toplantısı düzenledi.

02.10.2024 14:04
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(ANKARA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, daha önce hiç ihracat yapmamış ATO üyelerini, mikro düzeyde dahi olsa ihracatçı haline getirmek istediklerini belirterek, "Ülkemizdeki her beş alışverişten biri e-ticaret üzerinden yapılır hale gelerek yaklaşık yüzde yirmilere varan bir hacme ulaştı. Mikro ihracat yapan üye sayımızı artırarak, hem ülkemizin hem de Başkent'imizin ihracatına makro düzeyde katkı sağlamak istiyoruz" dedi.

Ankara Ticaret Odası, ATO İDEA koordinatörlüğünde Türkiye'nin önde gelen e-ticaret ve e-ihracat platformlarından Trendyol iş birliğiyle "Trendyol Mikro İhracat Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi. Toplantının açılış konuşmalarını ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Bülent Tuncer, Trendyol Satış ve İş Geliştirme Müdürü Özkan Çokaygil ve ATO İDEA Genel Müdürü Gaye Yardımcı yaptı.

ATO Başkanı Gürsel Baran, pandemi ile e-ticaretin tüm dünyada hızlı gelişme seyrine girdiğini belirterek, Türkiye'de de e-ticaret ve e-ihracat yapan firma sayısının arttığına dikkati çekti. Ankara Ticaret Odası olarak, üyelerinin ticari hayatta yaşanan bu gelişime uyum sağlamasına yönelik e-ticaret ve e-ihracat seferberliği başlattıklarını kaydeden Baran, ATO olarak yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Dünya ticaretinde dijitalleşmeyle yaşanan gelişmelerin, e-ihracat gelirlerine yansıdığını belirten Baran, şöyle konuştu:

"Yaptığımız her işte gelişmek, büyümek, kazançlı olmak istiyorsak yeniliklere uyum sağlamamız gerekiyor"

"Bir sektör sanki yeniden doğdu. 2023 yılında ülkemizde e-ihracat geliri 5 milyar doların üzerinde gerçekleşti. Dünyada trilyonlarca dolarlık e-ticaret pazarı mevcut. İhracatta ve e-ihracattaki başarı, dünya ticaretinden daha çok pay almak anlamına geliyor. Mikro ihracat yapan üye sayımızı artırarak, hem ülkemizin hem de Başkent'imizin ihracatına makro düzeyde katkı sağlamak istiyoruz. E-ihracat ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlayacak bir alan. Türkiye'de e-ticaret 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 115 artışla 1.85 trilyon TL'lik bir iş hacmiyle 5,8 milyar adet siparişe ulaştı. Ülkemizdeki her beş alışverişten biri e-ticaret üzerinden yapılır hale gelerek yaklaşık yüzde yirmilere varan bir hacme ulaştı. Bugünün dünyasında, teknolojik gelişmeleri takip etmeden, yenilikleri işimize katmadan başarıyı beklemek mümkün değil. Günün şartlarında ne iş yaparsak yapalım fark yaratmamız lazım. Yaptığımız her işte gelişmek, büyümek, kazançlı olmak istiyorsak yeniliklere uyum sağlamamız gerekiyor."

Açılış konuşmalarının ardından Trendyol İhracat, Satış ve İş Geliştirme Müdürü Gökhan Kurtuluş tarafından e-ticaret ve e-ihracat konulu bir sunum gerçekleştirildi. Toplantı, Kurtuluş, Bölge Satış ve İş Geliştirme Yöneticileri Mutlu Çevik ve İlkcan Soluk'un ATO üyeleriyle birebir görüşerek, mikro ihracat konusunda detay bilgilendirmeler yapmaları ile devam etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel ATO'dan Mikro İhracat Seferberliği - Son Dakika

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