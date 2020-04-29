ATO'dan nefes kredisiyle aynı anda can suyu kredisi - Son Dakika
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ATO'dan nefes kredisiyle aynı anda can suyu kredisi

6 saat önce

Ankara Ticaret Odası (ATO) bütün imkanlarını seferber ederek 100 bin TL üst limitle hayata geçirdiği ve 1 milyar 200 milyon liralık kaynak imkanı sağladığı Nefes Kredisi'nin ardından, bu krediden yararlanamayan şahıs kuruluşları için, Halk Bankası ile işbirliği yaparak 25 bin TL kredi ve 25 bin...

ATO'dan nefes kredisiyle aynı anda can suyu kredisi, System.String[]

Ankara Ticaret Odası (ATO) bütün imkanlarını seferber ederek 100 bin TL üst limitle hayata geçirdiği ve 1 milyar 200 milyon liralık kaynak imkanı sağladığı Nefes Kredisi'nin ardından, bu krediden yararlanamayan şahıs kuruluşları için, Halk Bankası ile işbirliği yaparak 25 bin TL kredi ve 25 bin TL KOBİ Kartı'ndan oluşan 'Can Suyu' kredisini hayata geçirdi. ATO üyelerine güzel haberi, ATO'nun video konferansla yapılan Meclis Toplantısı'na katılan Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan verdi.


ATO Olağan Meclis Toplantısı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ankara Valisi Vasip Şahin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Halk Bank Genel Müdürü Osman Arslan'ın katılımıyla yapıldı. Online olarak yapılan ve ATO Meclis üyelerinin katıldığı toplantıda, ATO'nun Nefes Kredisi'nden yararlanamayan üyelerinin beklediği güzel haber Halk Bankası Genel Müdüründen geldi.


Genel Müdür Arslan, küçük işletmeler için hızlandırılmış ve kolaylaştırılmış yeni bir desteği devreye aldıklarını belirterek, "Yıllık satış hasılatı 3 milyon TL ile sınırlı şahıs işletmelerini kapsayacak uygulamayı bugün itibariyle devreye alıyoruz. 25 bin TL nakit kredi, 25 bin TL de ticari Paraf Kart'ı KOBİ'lerimize sunuyoruz" dedi. İşe Devam Desteği-Küçük İşletme Can Suyu desteği adı altında verilen bu kredinin Kredi Garanti Fonu kefaletinde olacağını kaydeden Arslan, "Yüzde 7,5 maliyetle 6 ay anapara ve faiz ödemesiz toplamda 36 ay vadeli destek programını Halk Bank olarak sunuyoruz" diye konuştu.


Şahıs kuruluşlarının şubeye gitmeye gerek kalmadan Halkbankası'nın internet sitesi üzerinden kredi ön başvurusunda bulunabileceğini bildiren Arslan, bir gün sonra cep telefonlarına kredi onay SMS'lerinin geleceğini söyledi. Arslan, yalnızca nüfus cüzdanı ve vergi levhası fotokopisi ile işletmelerin kredilerini alınabileceğini ifade etti. Arslan, Türkiye genelinde odalara kayıtlı 1 milyon 600 bin işletmenin olduğunu ve bu rakamın yaklaşık 400 binini şahıs işletmelerinin oluşturduğunu sözlerine ekledi.


"Bütün dünyaya ihracatımızı yayacağımız bir Türkiye'ye ulaşmayı bekliyoruz"


Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yoluyla katıldığı toplantıda yaptığı konuşmasında, salgın sürecinin Türkiye olarak çok iyi yönetildiğini ve bu süreçte dayanışma ruhunun pekiştirildiğini söyledi. İş dünyasının yanında olmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini, sivil toplum kuruluşları ile sürekli istişare halinde olduklarını ve ATO tarafından iletilen bütün talepleri TOBB kanalıyla aldıklarını belirten Pekcan, "Bakanlıklarla birlikte koordine çalışarak taleplerin yerine gelmesi için çalışıyoruz. Bu pandemiden çıkış sürecinde son derece enerjik, dinamik ve bir arada bütün dünyaya ihracatımızı yayacağımız bir Türkiye'ye ulaşmayı bekliyoruz" dedi.


2019'un iyi bir şekilde sonlandırıldığını kaydeden Pekcan, ihracat miktar artışının yüzde 6,5 olduğu halde en çok ihracat artışı gerçekleştiren 50 ülke arasından 8'inci olduklarını söyledi. Salgının Mart ayında başladığını ve Mart ayında 13,4 milyar ihracat ile yüzde 17,8 azalmayla kapattıklarını ifade etti.


"Sanal fuarlar başlıyor"


Yurt dışı ziyaret ve fuarların tamamen iptal olmasının sonuçları konusunda çalıştıklarını belirten Pekcan, sanal fuar uygulamasına başlayacaklarını söyledi. Pekcan, "Sanal ticaret heyeti uygulamamıza hemen 4 Mayıs itibari ile başlıyoruz. Kimya sektörümüz ve arkasından da ayakkabı ile yaygınlaştırarak devam edeceğiz. Sanal fuar alan uygulamamıza da tarım ürünleri ile başlayıp bunun da kapsamını genişleterek devam edeceğiz" dedi. 5 Mart itibariyle sanal ticaret akademisini devreye aldıklarını belirten Pekcan, ticaret ve girişimcilik konusunda verdikleri eğitimlere yaklaşık 6 bin kişinin kaydolduğunu ve eğitimler sonucu sertifikaların verildiğini söyledi. Pekcan, kadın ve genç girişimcilere yönelik hazırladıkları ve UPS ile beraber yürüttükleri projeyi de dijital ortama taşıdıklarını ve 16 Nisan'da ilk eğitimi gerçekleştirdiklerini söyledi.


"ATO'nun üyelere hizmetinden gurur duyuyorum"


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da konuşmasında, firmaların, üretim ve ticaret kapasitesini ayakta tutmak için çalıştıklarını dile getirdi. Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak en önemli vizyonlarının yaşatmak olduğunu kaydederek "Böyle bir süreçte hızla ayağa kalkıp küresel yarışı yeniden kaldığımız yerden sürdürmeliyiz. ATO'nun bu vizyonda çalışarak üyelerimize hizmet verdiğini görmekten gurur duyuyorum. Üyelerimizle temas kurup onlara sıkıntı veren konularda çözüm önerileri hazırlayıp bizlere yani kamu idaresine sunuyor, ben buna şahidim. Yine sizler, hem yönetim hem meclis hem meslek komiteleri ile canla başla gayret gösteriyor, üyelerimizin nabzını tutuyor onlara tercüman oluyorsunuz" dedi.


"Yeniden çarklarımızı çevireceğiz"


Ankara Valisi Vasip Şahin de yaptığı konuşmada salgınla mücadelede devletin bütün kurumlarının üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirdiğini belirterek aynı gayreti özel sektör, odalar ve diğer sivil toplum kuruluşlarının da eşlik ettiğini söyledi. Süreci en az hasarla atlatması için gereken tüm gayret ve çabayı gösterdiklerini ifade eden Şahin, "Ankara diğer illerimize nazaran mevcut durumu ile iyi bir durumda. En kısa zamanda da salgının biterek hayatın normalleşmesini arzu ediyoruz. Her şey düzeldiğinde hızla telafi edecek, çarklarımızı çevireceğiz" dedi.


"Üyelerimizin taleplerinin ısrarlı takipçisiyiz"


ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO'nun 160 bin üyesine daima kulak verdiğini, Covid-19'la mücadele sürecinde ise taleplerini ısrarlı bir şekilde takip ettiklerini söyledi. Nefes Kredisi'nin ardından Can Suyu Kredisi'ni uygulamaya konmasını sağlayarak şahıs işletmelerin taleplerini karşıladıklarını anlatan Baran, 'İşe Devam Desteği- Küçük İşletme Can Suyu Kredisi'nin ATO üyesi küçük işletmeler için gerçekten önemli ve can suyu niteliğinde olduğunu belirtti. Baran, desteklerinden dolayı Halk Bank Genel Müdürü Osman Arslan'a teşekkür etti.


"Nefes kredisi için bir günde 4 bin 650 üye belge aldı"


ATO'nun bütün imkanlarını seferber ederek başlattığı Nefes Kredisi'ne KOBİ'lerin başvurabileceğini ve üst limitin 100 bin TL olduğunu hatırlatan Baran, bir günde içinde Nefes Kredisi'nden faydalanmak için 4 bin 650 üyenin ATO'dan faaliyet belgesi aldığını bildirdi. Baran, ATO olarak Nefes Kredisi'ne yaptıkları katkıyla 1 milyar 200 milyon liralık bir kaynak sağladıklarını söyledi.


Baran, Nefes Kredisi ile KOBİ'leri, Can Suyu Kredisi ile de şahıs firmalarına finansman imkanı sağlamaktan büyük mutluluk duyduklarını kaydetti. ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal'in açılış konuşmasıyla başlayan toplantıya meclis üyeleri de online olarak katıldı. - ANKARA

Ankara Ticaret Odası, Halk Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 01:51 Kaynak: İHA


Son Dakika

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