ATO Başkanı Baran, TBB Başkanı Şahin'i İklim Değişikliği Zirvesi'ne davet etti - Son Dakika

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i "EKO İklim Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi"ne davet etti.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Baran, Oda öncülüğünde 30-31 Mart tarihlerinde ATO Congresium'da gerçekleştirilecek zirveye davet amacıyla Şahin'e ziyarette bulundu.

Zirve hakkında bilgi veren Baran, iklim değişikliği ve etkilerinin son zamanlarda tüm dünyanın gündeminde yer aldığını belirtti.

Baran, "Özellikle Z kuşağı, çevre konusunda daha bilinçli yetişiyor. Ancak her yaştan, her kesimden vatandaşı iklim değişikliği konusunda bilinçlendirmek ve farkındalık geliştirmelerine yardımcı olmak bizim görevimiz. Yeşil dönüşümü başarıyla sağlamak üzere birlik ve beraberlik içinde çalışmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Baran, Türkiye'nin girişimciliğe, yenilikçiliğe, bilimsel gelişmeye ve yüksek katma değerli teknoloji üretimine dayalı, bilgi tabanlı ve rekabetçi ekonomik yapısıyla dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasında yer almasına katkıda bulunmak amacıyla çalıştıklarına işaret etti.

Baran, şunları kaydetti:

"İklim değişikliği bugünümüzü ve geleceğimizi yakından ilgilendiriyor. AB'nin Sınırda Karbon Düzenlemesi'nden ötürü ihracatçılarımız 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren 'Karbon Vergisi' ödemek zorunda bırakılacak. Bu süreçten de en çok KOBİ'lerimiz, tedarikçilerimiz ve tacirlerimiz etkilenecek. Bununla ilgili bir irade oluşturmamız, üyelerimizi bu sürece hazırlamamız gerekiyor. Temel amaçlarımız, başkentimizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacak girdiler elde edebilmek, doğayı tüketmeden gelecek nesillere aktarabilmek."