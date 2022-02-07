ATTIKLARI İLMİKLERLE ÇOCUKLARIN YÜZLERİNİ GÜLDÜRECEKLER - Son Dakika

AĞRI Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görev yapan kadın personel, 'Hünerli Eller Sıcak Yüreklerde' projesi kapsamında atkı, bere, eldiven ve çeşitli oyuncaklar örüyor. Mesait saatleri dışında ellerinden örgüleri düşürmeyen kadınlar, ihtiyaç sahibi çocukların yüzlerini güldürmeyi hedefliyor.

Ağrı Gençlik Merkezi tarafından başlatılan 'Hünerli Eller Sıcak Yüreklerde' projesine destek veren gençlik ve spor müdürlüğünde görevli kadınlar, ev hanımları, ihtiyaç sahibi çocuklar için atkı, bere, eldiven ve çeşitli oyuncaklar örmeye başladı. Gönüllü personel, ev hanımları ve gençlerden oluşan kadınlar, mesai saatleri dışında yoğun bir çalışma yürütüyor. Kadınların öreceği eşyalar, 2021-2022 eğitim öğretim sezonunun başlamasıyla birlikte özellikle köylerdeki okullarda okuyan ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtılacak.

Proje kapsamında ayrıca gönüllü kadınlara örgü tığı ile ve sık iğne tekniği kullanılarak çeşitli oyuncaklar yapma sanatı olarak bilinen 'amigurumi' de öğretiliyor. Projeye destek veren Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından malzemeleri karşılanan kadınlar, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Gençlik merkezi olarak sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini belirten Ağrı Gençlik Merkezi Müdürü Ebru Duru, kadınların günlük işlerini yapmanın yanında arta kalan zamanlarında proje kapsamında ihtiyaç sahibi çocuklar için el emeği göz nuru örgüler ördüklerini söyledi. Proje ile ihtiyaç sahibi çocuklara, sevgi evlerindeki ve özellikle köy okullarındaki çocuklara ulaşarak ihtiyaçlarını gidermeyi ve bir nebzede olsa yüzlerini güldürmeyi amaçladıklarını ifade eden Duru, Burada gerek kursiyerlerimiz, gerek gönüllü gençlerimiz ve kadınlarımızın yanı sıra il müdürlüğümüz kadın personelleri ile birlikte çalışıyoruz. Bakanlığımızın göndermiş olduğu malzemelerle bir şeyler üretmek ve ürettiğimiz sağlıklı amigurumi bebekleri, dezavantajlı çocuklarımıza ulaştırmayı amaçlıyoruz. Yaklaşık 2 haftadır başladığımız projemizde ilk etapta bin çocuğumuza ulaşmayı hedefliyoruz diye konuştu.

'KADINLARIMIZIN MESLEK EDİNMELERİNE DE YARDIMCI OLUYORUZ'

Başlattıkları proje ile aynı zamanda Ağrılı gönüllü ev kadınlarının ilerleyen süreçlerde meslek edinerek iş hayatına atılmalarını sağlamayı hedeflediklerini de dile getiren Duru, şunları söyledi

Kurs hocalarımızın da desteği ile bize destek veren gönüllü kadınlarımıza mesleki eğitimler vererek onların meslek edinmelerini sağlıyoruz. Böylece ilerleyen süreçlerde kendi iş yerlerini açıp iş hayatına atılabilirler. Aile bütçelerine katkıda bulunabilirler. Projemiz hem gönüllülük projesi hem de meslek edindirme projesi. Bunun yanında şu anda hazır olan el örgülerimizin özenle paketlemesini yapıyoruz. Yaş grubu ve cinsiyet grubuna göre ayırıyoruz. Belirlediğimiz sayıya ulaşmaya çok az kaldı. Önümüzdeki süreçte belirlediğimiz sayıya ulaşınca hediyelerimizi çocuklarımıza ulaştırmaya başlayacağız.

'HEM ÖĞRENDİM HEM DE ÇOCUKLAR İÇİN ÇOK GÜZEL İŞLER ORTAYA ÇIKARDIK'

Projede çocuklar için atkı ve bere örerken 'amigurumi' sanatını da öğrenciğini söymeyen Hatice Yılmaz, Bu projedeki amacımız ulaşılmayan, elinde oyuncağı olmayan, mutlu olamayan çocukları mutlu etmek. Ulaşabildiğimizi düşünüyoruz. Ben daha önce bu el örgülerini yapamıyordum. Bu proje ile hem öğrendim hem de çocuklar için çok güzel işler ortaya çıkardık. Aynı zamanda meslek öğrendik ve ilerleyen zamanlarda bu işi yapmayı planlıyoruz. Açacağımız sosyal medya hesaplarımızdan yaptığımız işleri sergilemeyi düşünüyoruz dedi.