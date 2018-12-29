Son Dakika Haberleri: Avanak Avni Heykeli Bulundu; 1 Kişi Gözaltına Alındı

Avanak Avni Heykeli Bulundu; 1 Kişi Gözaltına Alındı

16 dakika önce

Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul -DHA - ÜNLÜ karikatürist Oğuz Aral'ın yarattığı karakterlerden Avanak Avni'nin Kadıköy'de çalınan heykeli bulundu.

Avanak Avni Heykeli Bulundu; 1 Kişi Gözaltına Alındı, System.String[]
Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul - DHA - ÜNLÜ karikatürist Oğuz Aral'ın yarattığı karakterlerden Avanak Avni'nin Kadıköy'de çalınan heykeli bulundu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken heykel belediye ekiplerine teslim edildi.

Olay, 2 hafta önce Hasanpaşa Mahallesi, Kurbağalıdere Caddesi'nde gece saatlerinde meydana gelmişti. Ünlü Karikatürist Oğuz Aral'ın yarattığı karakterlerden biri olan Avanak Avni'nin heykeli, yerinden sökülerek çalınmıştı. Heykelin çalındığını fark eden belediye görevlileri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu heykeli çalan kişi tespit edildi. Yağma, hırsızlık, uyuşturucu, tehdit ve hakaretten sabıkası bulunan Gökmen T., yunus ekipleri tarafından dün akşam Şişli'de gözaltına alındı. Avanak Avni heykeli de Gökmen T.'nin otorduğu belirliten binanın girişinde bulundu.

Kadıköy Hasanpaşa polis merkezine getirilen şüpheli yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Bulunan heykel belediye ekiplerine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:25 Kaynak: DHA

DHA, Kadıköy, Oğuz Aral, Güncel
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