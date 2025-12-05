İlçeyi ayağa kaldıran 300 milyonluk vurgun! Mağdurlar adliyeye koştu

Nevşehir'in Avanos ilçesinde kabak çekirdeği işleme tesisi sahibi Nazım Kavak'a ürün satan vatandaşlar, ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle dolandırıldıkları söyleyerek suç duyurusunda bulundu.

ZARAR 300 MİLYON

Firma sahibinin yurt dışına kaçtığı ileri sürülürken yaklaşık 60 kişinin toplam 300 milyon lira zarara uğradığı belirtildi. Şirket sahibi ve ortakları hakkında ayrıca karşılıksız çeklerden dolayı hakkında hapis cezası verildiği ve yakalama kararı olduğu da belirtildi. Olayla ilgili mağdurlar Avanos Adliyesi önünde bir araya gelerek açıklama yaptı. Mağdurlardan Ömer Avcı, işletmeye teslim ettikleri kabak çekirdeklerinin bedelinin ödenmediğini belirterek, "Biz kabak çekirdeği verdik, paramızı ödemeden kaçtı. Şahıs kaçtığı için fabrikasını da ucuz bir fiyata devretmiş. Bu satışın da bozulmasını talep ediyoruz" dedi.

60 KİŞİ MAĞDUR

Mağdurların avukatı Zekeriya Onur Özkan ise dosyada yaklaşık 60 kişinin bulunduğunu ve toplam zararın 300 milyon lirayı bulduğunu ifade etti. Şüphelilerin yurt dışına kaçmadan önce üzerlerindeki gayrimenkulleri devrettiklerini belirten Özkan, "Davamız 6 aydır devam ediyor. Cumhurbaşkanımız ve Adalet Bakanımızın desteğiyle bu şahıslar hakkında kırmızı bülten çıkarılarak yakalanmalarını talep ediyoruz" diye konuştu.