İlçeyi ayağa kaldıran 300 milyonluk vurgun! Mağdurlar adliyeye koştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

İlçeyi ayağa kaldıran 300 milyonluk vurgun! Mağdurlar adliyeye koştu

Haberin Videosunu İzleyin
İlçeyi ayağa kaldıran 300 milyonluk vurgun! Mağdurlar adliyeye koştu
05.12.2025 13:03  Güncelleme: 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İlçeyi ayağa kaldıran 300 milyonluk vurgun! Mağdurlar adliyeye koştu
Haber Videosu

Nevşehir'in Avanos ilçesinde, kabak çekirdeği işleme tesisi sahibi Nazım Kavak'a ürün satan vatandaşlar, kendilerine ödemelerin yapılmadığı gerekçesiyle dolandırıldıklarını iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Yaklaşık 60 kişi toplamda 300 milyon lira zarara uğradı. Firma sahibinin yurt dışına kaçtığı ve hakkında yakalama kararı olduğu bildirildi.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde kabak çekirdeği işleme tesisi sahibi Nazım Kavak'a ürün satan vatandaşlar, ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle dolandırıldıkları söyleyerek suç duyurusunda bulundu.

ZARAR 300 MİLYON

Firma sahibinin yurt dışına kaçtığı ileri sürülürken yaklaşık 60 kişinin toplam 300 milyon lira zarara uğradığı belirtildi. Şirket sahibi ve ortakları hakkında ayrıca karşılıksız çeklerden dolayı hakkında hapis cezası verildiği ve yakalama kararı olduğu da belirtildi. Olayla ilgili mağdurlar Avanos Adliyesi önünde bir araya gelerek açıklama yaptı. Mağdurlardan Ömer Avcı, işletmeye teslim ettikleri kabak çekirdeklerinin bedelinin ödenmediğini belirterek, "Biz kabak çekirdeği verdik, paramızı ödemeden kaçtı. Şahıs kaçtığı için fabrikasını da ucuz bir fiyata devretmiş. Bu satışın da bozulmasını talep ediyoruz" dedi.

60 KİŞİ MAĞDUR

Mağdurların avukatı Zekeriya Onur Özkan ise dosyada yaklaşık 60 kişinin bulunduğunu ve toplam zararın 300 milyon lirayı bulduğunu ifade etti. Şüphelilerin yurt dışına kaçmadan önce üzerlerindeki gayrimenkulleri devrettiklerini belirten Özkan, "Davamız 6 aydır devam ediyor. Cumhurbaşkanımız ve Adalet Bakanımızın desteğiyle bu şahıslar hakkında kırmızı bülten çıkarılarak yakalanmalarını talep ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Yerel Haberler, Nevşehir, Ekonomi, 3-sayfa, Avanos, Kavak, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa İlçeyi ayağa kaldıran 300 milyonluk vurgun! Mağdurlar adliyeye koştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Murat Çil Murat Çil:
    babanız canınız kanınız istese vermezsiniz veresiye elalemin oğlu gelir böyle aklınızı alır işte yazık gitti emekleri insanların 10 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiltere’nin Derby kentindeki 200 ev patlayıcı riskine karşı boşaltıldı İngiltere'nin Derby kentindeki 200 ev patlayıcı riskine karşı boşaltıldı
147 milyon liralık hırsızlık skandalında ilk ifade Gözaltındaki memur tutuklandı 147 milyon liralık hırsızlık skandalında ilk ifade! Gözaltındaki memur tutuklandı
Büyük İskender portreli sikkelerle kaçarken sınırda yakalandılar Büyük İskender portreli sikkelerle kaçarken sınırda yakalandılar
Güngören’de 6 katlı binada patlama: 2 yaralı Güngören'de 6 katlı binada patlama: 2 yaralı
Olympiakos - Fenerbahçe Beko akan çatı nedeniyle ertelendi Olympiakos - Fenerbahçe Beko akan çatı nedeniyle ertelendi
Kardeşiyle birlikte arkadaşını defalarca bıçakladı Kardeşiyle birlikte arkadaşını defalarca bıçakladı
Kırıkkale’de bacanağını silahla öldüren uzman çavuş intihar etti Kırıkkale'de bacanağını silahla öldüren uzman çavuş intihar etti
Rusya’da Snapchat’e erişim engeli getirildi Rusya'da Snapchat'e erişim engeli getirildi
Osmaniye’de üç araç çarpıştı: Ölü ve yaralılar var Osmaniye'de üç araç çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

16:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 yıl önceki manşeti hatırlattı: Bunu nasıl unutabiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 yıl önceki manşeti hatırlattı: Bunu nasıl unutabiliriz?
15:42
ABD’den görülmemiş uyarı: Giderseniz vasiyetinizi hazırlayın
ABD'den görülmemiş uyarı: Giderseniz vasiyetinizi hazırlayın
15:33
İşte kira fiyatlarının en düşük olduğu il: 12 bin 250 TL’ye daire var
İşte kira fiyatlarının en düşük olduğu il: 12 bin 250 TL'ye daire var
15:23
Kuralar çekildi Ziraat Türkiye Kupası’nda derbi oynanacak
Kuralar çekildi! Ziraat Türkiye Kupası'nda derbi oynanacak
15:20
Adnan’ı kümese atan yenge ve amca neler yapmış neler 3 kardeşin dramı yürek dağladı
Adnan'ı kümese atan yenge ve amca neler yapmış neler! 3 kardeşin dramı yürek dağladı
15:16
Kamuda yönetici ve uzman personele 30 bin liralık seyyanen zam telifi geri çekildi
Kamuda yönetici ve uzman personele 30 bin liralık seyyanen zam telifi geri çekildi
15:06
Bahis skandalına karışanlar şimdi yandı 56. madde devreye giriyor
Bahis skandalına karışanlar şimdi yandı! 56. madde devreye giriyor
14:45
Osman Aşkın Bak Ronaldo’yu överken kendinden geçti
Osman Aşkın Bak Ronaldo'yu överken kendinden geçti
14:36
Bıçakla dehşet saçan 2 kız kardeş basın mensuplarına saldırdı
Bıçakla dehşet saçan 2 kız kardeş basın mensuplarına saldırdı
13:57
Kazandığı parayı bayi ödeyememiş Kendi maçına 4-0 bahis oynayan başkan da gözaltında
Kazandığı parayı bayi ödeyememiş! Kendi maçına 4-0 bahis oynayan başkan da gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2025 17:32:33. #7.13#
SON DAKİKA: İlçeyi ayağa kaldıran 300 milyonluk vurgun! Mağdurlar adliyeye koştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.