Avcılar Belediyesi evlenen 3 bin çift adına hatıra ormanı oluşturacak - Son Dakika

Avcılar Belediyesi evlenen 3 bin çift adına hatıra ormanı oluşturacak

Avcılar Belediyesinden yeni evlilere fidan sertifikası

İSTANBUL - Avcılar Belediyesi, yeni evlenen 3 bin çift adına hatıra ormanı oluşturacak. Belediyeye başvurarak evlenen her çift için evlilik yanında fidan sertifikası veriliyor.

Avcılar Belediyesi tarafından 'Geleceğe Nefes Olmak' adına fidan dikim kampanyası oluşturdu. Kampanya kapsamında yeni evlenen çiftler adına oluşturulacak hatıra ormanına ilk etapta 3 bin fidan ekilecek. Avcılar Belediyesi Nikah Sarayı'nda hayatlarını birleştiren çiftlere evlilik cüzdanın yanında TEMA Vakfı'ndan alınmış fidan dikim sertifikası veriliyor.

Geçen hafta ilk uygulaması başlayan kampanyada 3 bin hedefi tamamlandıktan sonra yine bu kampanya kapsamında ülkenin değişik yerlerinde hatıra ormanı dikilmesi hedefleniyor.

Nikah kıyıldıktan sonra gelin Damla Tekin ile damat Tayfun Özsoy fidan bağış sertifikasını nikah memurunun elinden alarak poz verdi.

Nikahın ardından konuşan ve daha yanaşabilir bir Türkiye için kampanyayı önemli bulduklarını anlatan damat Tayfun Özsoy, "TEMA senelerden beri bunu başarıyor, yapıyor. Bu ülkenin her yeri cennet, her yeri vatan yeşillik her zaman lazım. Sadece bize değil, gelecek nesillere de lazım. O yüzden herkesin bu kampanyaya destek olmasını istiyorum. Bir fidan deyip geçmemiz lazım, bunlar birer gelecek. Ülkemizin ormanlarının birçoğu yanmasına rağmen böyle el birliğiyle daha güzel, daha yeşil, daha yaşanabilir bir Türkiye için. Avcılar Belediyesine de desteklerinden ötürü çok tebrik ediyorum, kendilerine şahsım adına da teşekkür ederim" diye konuştu.