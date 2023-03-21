Avcılar'da, beton kalitesi cinayeti - Son Dakika
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Avcılar'da, beton kalitesi cinayeti

21.03.2023 14:13
Avcılar'da, beton kalitesi cinayeti

Avcılar'da, beton mikseri şoförü ile şantiye şefi arasında getirilen beton nedeniyle tartışma çıktı.

Avcılar'da, beton mikseri şoförü ile şantiye şefi arasında getirilen beton nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından mikser şoförü, şantiye şefinin kafasına çekiçle vurup, bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan zanlı ise tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 20.00 sıralarında Avcılar Üniversite Mahallesi Demet Sokaktaki bir inşaatta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, şantiye şefi Vedat Acar, beton mikseri şoförü Mehmet Raşit Koruli ile inşaata getirdiği betonun kalitesinin düşük olduğunu söyleyerek tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle mikser şoförü Mehmet Raşit Koruli, şantiye şefinin kafasına çekiçle vurdu, ardından bıçakladı. Ağır yaralanan Vedat Acar, vatandaşlar tarafından yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis inceleme yaptı. İncelemenin ardından şüpheli Koruli'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan Koruli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Özel hastanede ilk tedavisi yapılan Acar, daha sonra götürüldüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili konuşan şantiye yanındaki binada oturan Mehmet Kömürcü, "Yan binada oturuyorum, bir bağırış çağırış oldu. Çıktım balkona, baktığımda bir şahıs başından kanlar akar şekilde yerde yatıyordu. Sonra karga tulumba arabaya attılar şu aşağıdaki hastaneye götürdüler. Biz düştü zannettik ama daha sonra kavga olmuş dediler. Yerde yatan şahıs buranın kalfası diye biliyorum" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, inşaatta çalışmaların durduğu görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Mehmet Raşit, Avcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Avcılar'da, beton kalitesi cinayeti - Son Dakika


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