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AVCILAR'DA DEPREMDEN ETKİLENEN OKUL İÇİN BELEDİYELERDEN ÖZÜR BEKLENEN PANKART ASILDI - Son Dakika

AVCILAR'DA DEPREMDEN ETKİLENEN OKUL İÇİN BELEDİYELERDEN ÖZÜR BEKLENEN PANKART ASILDI

14.09.2021 11:02

SİLİVRİ'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından riskli görülerek eğitim ve öğretime son verilen Avcılar'daki Alsancak İlkokulu ile bitişiğindeki Alsancak Ortaokulu binasının yeniden yapılabilmesi için gereken ruhsat belediyeler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle çıkmadı.

SİLİVRİ'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından riskli görülerek eğitim ve öğretime son verilen Avcılar'daki Alsancak İlkokulu ile bitişiğindeki Alsancak Ortaokulu binasının yeniden yapılabilmesi için gereken ruhsat belediyeler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle çıkmadı. Durumu protesto eden veliler, okul bahçesine ve mahalledeki çeşitli yerlere Okulumuzun yapımını 2 yıldır geciktiren Avcılar Belediyesi ve İBB'den özür bekliyoruz yazılı pankartlar asıldı.

Gümüşpala Mahallesi'ndeki İskeçe Caddesi üzerinde o dönem İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan bina, 1995-96 eğitim öğretim yılında Alsancak İlköğretim Okulu olarak eğitim açıldı. Bina ve bahçesi daha sonra ikiye ayrılarak ilkokulun yanı sıra Alsancak Ortaokulu olarak da hizmet verdi. 17 Ağustos 1999 depreminde hasar gören binada güçlendirme çalışması yapıldı. İki okul, 2005-2006 eğitim-öğretim yılının ikinci yarısından itibaren yeniden aynı binada eğitim verdi. Okul binası, 26 Eylül 2019 tarihinde Silivri'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremden etkilenirken yıkılarak yenisinin yapılmasına karar verildi. 2 yıl önce, 478 öğrencili Alsancak İlkokulu öğrencilerinin 800 öğrencili Ömer Seyfettin Ortaokulu'na, 477 öğrencili Alsancak Ortaokulu öğrencilerinin ise, 648 öğrencili Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne yönlendirilerek okullarda ikili eğitime geçmeleri kararlaştırıldı.

OKULUMUZUN YAPIMINI 2 YILDIR GECİKTİREN AVCILAR BELEDİYESİ VE İBB'DEN ÖZÜR BEKLİYORUZ

Okul arsasının Avcılar Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden hangisine ait olduğu konusundaki anlaşmazlık nedeniyle bir adım atılamadı. İki kurum da okulun bulunduğu alanın kendilerinde olmadığını savunurken, bu konuda geçmişte açılan dava henüz sonuçlanamadı. İstanbul Valiliği yeni inşaat için okulun hangi kuruma ait olduğunun belirsiz olması ve gerekli izin alınamaması nedeniyle adım atamadı.

Yeni eğitim-öğretim yılından birkaç gün önce veliler okul önünde toplanarak basın açıklaması ile seslerini duyurmaya çalıştı. Bu konudaki haberlerin ardından henüz bir sonuç alınamazken, Gümüşpala Mahallesi Sakinleri imzası ile Alsancak İlkokulu bahçesi ile Kuruçeşme Altgeçidi'ne Okulumuzun yapımını 2 yıldır geciktiren Avcılar Belediyesi ve İBB'den özür bekliyoruz yazılı pankartlar asıldı. Sık sık telefonla ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Avcılar ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni aradıklarını belirten veliler, 'Gizli kahramanımız' olarak nitelendirdikleri pankartı asan kişiye teşekkür etti. Velilerden Fatma Demir Kılıç, çocuklarının evlerinin yanındaki okul yerine uzakta, yaşça büyük öğrencilerin kullandığı binalarda eğitim görmek zorunda kaldığını belirtirken, Ruhsat olayı çözülürse okulumuzun her şeyi hazır. Milli Eğitim ruhsatın onaylanması halinde projenin hazır olduğunu belirtiyor. Bir an önce prosedürün tamamlanmasını istiyoruz. Şu pankartı kim astıysa Allah razı olsun. Bizim gizli kahramanımız. Duygularımızı güzel ifade etmiş dedi.

Velilerden Nilay Uçan da, oğlunun Alsancak İlkokulu'nun kapanması üzerine Gümüşpala Lisesi binasına gittiğini belirtirken 14.00 gibi derse giriyorlar, eve gelmeleri 20.00-20.30'u buluyor. İki belediyenin anlaşmama durumu varmış. İmzaya kaldığı söyleniyor. Biz okulumuzu istiyoruzö diye konuştu. Nuray Durdu da servis ücretlerinin yüksek olduğunu, evlerinin yanındaki okul yerine çocuğunu uzaktaki başka bir okula göndermek zorunda kaldıklarını kaydederek, Her türlü mağduruz. Bu yazıyı yazan her kimse teşekkür ediyoruz. İki belediyenin sorumluluğu yoksa yanımızda olsunlar başka bir şey demiyoruzö dedi. Veli Nuray Mürsel de, uzak okula çocuklarını göndermekten kurtulmak istediklerini ekledi.

AVCILAR'DA DEPREMDEN ETKİLENEN OKUL İÇİN BELEDİYELERDEN ÖZÜR BEKLENEN PANKART ASILDI
AVCILAR'DA DEPREMDEN ETKİLENEN OKUL İÇİN BELEDİYELERDEN ÖZÜR BEKLENEN PANKART ASILDI
AVCILAR'DA DEPREMDEN ETKİLENEN OKUL İÇİN BELEDİYELERDEN ÖZÜR BEKLENEN PANKART ASILDI
AVCILAR'DA DEPREMDEN ETKİLENEN OKUL İÇİN BELEDİYELERDEN ÖZÜR BEKLENEN PANKART ASILDI
AVCILAR'DA DEPREMDEN ETKİLENEN OKUL İÇİN BELEDİYELERDEN ÖZÜR BEKLENEN PANKART ASILDI
AVCILAR'DA DEPREMDEN ETKİLENEN OKUL İÇİN BELEDİYELERDEN ÖZÜR BEKLENEN PANKART ASILDI
AVCILAR'DA DEPREMDEN ETKİLENEN OKUL İÇİN BELEDİYELERDEN ÖZÜR BEKLENEN PANKART ASILDI
AVCILAR'DA DEPREMDEN ETKİLENEN OKUL İÇİN BELEDİYELERDEN ÖZÜR BEKLENEN PANKART ASILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Gümüşpala, Avcılar, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA DEPREMDEN ETKİLENEN OKUL İÇİN BELEDİYELERDEN ÖZÜR BEKLENEN PANKART ASILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: AVCILAR'DA DEPREMDEN ETKİLENEN OKUL İÇİN BELEDİYELERDEN ÖZÜR BEKLENEN PANKART ASILDI - Son Dakika
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