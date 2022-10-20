AVM önündeki silahlı kavgada tutuklanan sayısı 4'e yükseldi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezi önünde çıkan 1 kişinin ölmesi 2 kişinin de yaralanması ile neticelenen olaya ilişkin 2 kişi daha tutuklandı. Olayla ilgili tutuklu sayısı 4'e yükseldi.

Olay, 15 Eylül gece saatlerinde Arabacıalanı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan AVM önünde meydana gelmişti. İki grup arasında çıkan ve yerini kavgaya bırakan olay esnasında silahla vurulan Yaşar Metin hayatını kaybederken, T.T. ile U.N.K. isimli iki kişi de yaralanmıştı. Konuya ilişkin geniş çaplı çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 1 ay önce E.D. (29) ve S.K. (18) isimli şahısları Adapazarı'nda saklandıkları evde yakalayarak gözaltına almıştı. Şahıslar emniyetteki işlemleri sonrasında çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

1 kişinin ölmesi, 2 kişinin de yaralanması ile neticelenen olayla ilgili yeni gelişme yaşandı. Polis ekiplerince 2 gün önce Geyve ilçesinde gözaltına alınan A.A. ve S.B.'de emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Şüpheliler buradaki işlemleri sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bununla birlikte olay ile alakalı tutuklanan sayısı 4'e yükseldi. - SAKARYA