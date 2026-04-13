Avni Ongunlar’a Dünya Ahileri Töreni’nde “Başarı Hikayesi” ödülü

13.04.2026 09:17
Ankara’da düzenlenen Dünya Ahileri Ödül Töreni’nde Hafız Mustafa 1864 Yönetim Kurulu Başkanı Avni Ongunlar, “Başarı Hikayesi” kategorisinde ödüle layık görüldü.

Ankara’da gerçekleştirilen 2025 Yılı Dünya Ahileri Ödül Töreni’nde, köklü markalardan Hafız Mustafa 1864’ün Yönetim Kurulu Başkanı Avni Ongunlar önemli bir başarıya imza attı. “Başarı Hikayesi” kategorisinde ödül alan Ongunlar, geleneksel değerleri modern girişimcilikle buluşturan iş anlayışıyla dikkat çekti.

ANKARA’DA ANLAMLI TÖREN VE GENİŞ KATILIM

T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteğiyle “Anadolu’nun Ahisiyiz, Türkiye’nin Ailesiyiz” projesi kapsamında düzenlenen tören, Musiki Muallim Mektebi’nde gerçekleştirildi. Törene çok sayıda siyasetçi, bürokrat ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Avni Ongunlar’a ödülü, T.C. Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Aksoy tarafından takdim edildi. Hafız Mustafa 1864 markasının köklü geçmişi ve başarı hikayesi, Ahilik geleneği çerçevesinde örnek bir model olarak değerlendirildi.

ONGUNLAR’DAN DUYGUSAL MESAJ: “BU ÖDÜL EKİBİMİN”

Ödül töreninde konuşan Avni Ongunlar, aldığı ödülün kendisi için büyük anlam taşıdığını belirtti. Ongunlar, “Ben işimin hafızıyım, hafız değilim ama işimin hafızıyım” sözleriyle geceye damga vurdu.

Başarının arkasında ekip çalışmasının olduğunu vurgulayan Ongunlar, ödülünü çalışanlarına ve Ongunlar ailesine armağan ettiğini ifade etti. Verilen ödülün, geleneksel üretim anlayışı ile modern girişimciliğin birleşiminin önemini bir kez daha ortaya koyduğu belirtildi.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
