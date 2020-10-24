Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

24.10.2020 18:43
Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler, System.String[]

NUR Moldova, Belarus, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Ukrayna'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor.

NUR Moldova, Belarus, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Ukrayna'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 833 artarak 71 bin 89'a, hayatını kaybedenlerin sayısı 14 artışla 1669'a çıktı.

617 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısı 51 bin 719'a ulaştı.

Moldova'da, 17 bin 701 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Ülkede 14 Ekim'de 1149 kişide virüsün tespit edilmesiyle en yüksek günlük vaka sayısı görülmüştü.

Belarus

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 811 artarak 91 bin 978'e, ölenlerin sayısı ise 4 artışla 953'e yükseldi.

Virüsten 534 kişi sağlığına kavuştu ve böylece iyileşen sayısı 82 bin 670'e ulaştı.

Eylül başında yeniden yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, 4 gündür 700'ün üzerinde görülüyor.

Kırgızistan

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 556 kişide Kovid-19 tespit edildi, toplam vaka sayısı 55 bin 114'e çıktı.

Ülkede 287 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 47 bin 130'a ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 1130'a yükseldiği ülkede, 6 bin 171 hastasının tedavisi sürüyor.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün boyunca ülkede Kovid-19 vaka sayısının 89 artarak 65 bin 12'ye, virüs kaynaklı ölüm sayısının ise 1 artarak 545'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 214 artarak 62 bin 247 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 95'inin iyileştiği aktarıldı.

Ülkede hastanelerde 2 bin 220 hastanın tedavisi sürüyor.

Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 41 artarak 10 bin 736'ya çıktı.

Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 54 artarak 9 bin 836'ya yükseldi.

Kovid-19 kaynaklı 81 ölümün gerçekleştiği ülkede, 819 kişinin tedavisi sürüyor.

Ukrayna

Ukrayna'nın başkenti Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Kliçko, kendini iyi hissettiğini ve evden çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Ülkede son 24 saatte 7 bin 14 kişide virüsün görülmesiyle vaka sayısı 337 bin 410'a çıkmıştı.

Kırgızistan, Özbekistan, Belarus, Moldova, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

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