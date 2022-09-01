AB, Çin'in Sincan bölgesinde Uygurlara yönelik insan hakları ihlallerini kınadı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

AB, Çin'in Sincan bölgesinde Uygurlara yönelik insan hakları ihlallerini kınadı Açıklaması

01.09.2022 16:16
AB, Çin'in Sincan bölgesinde Uygurlara yönelik insan hakları ihlallerini kınadı Açıklaması

Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin açıkladığı raporun içeriğini değerlendireceğini, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerini bir kez daha kınadığını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin açıkladığı raporun içeriğini değerlendireceğini, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerini bir kez daha kınadığını bildirdi.

AB Komisyonu sözcülerinden Nabila Massrali, günlük basın toplantısında BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin açıkladığı Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerine dair raporuyla ilgili soruyu yanıtladı.

AB'nin, BM Ofisinin söz konusu insan haklarının ihlaliyle ilgili endişelerini yayınlanmasını memnuniyetle karşıladığını ifade eden Massrali, şöyle konuştu:

"Şu anda raporun içeriğini değerlendiriyoruz ve zamanı geldiğinde tepkimizi yayınlayacağız. Ancak daha önce de söylediğimiz gibi AB, Sincan ve Çin'in diğer bölgelerindeki insan hakları ihlallerini, özellikle Uygurlara ve ulusal, dini ve etnik azınlıklara yönelik zulmü şiddetle kınamaktadır."

Massrali, AB'nin Sincan sorununu Çinli yetkililerle yıllardır görüştüğünü, bu yılın başlarındaki AB-Çin zirvesi ve en yüksek düzeydeki ikili görüşmeler de dahil olmak üzere belirli forumlarda gündeme getirdiğini vurguladı.

BM raporu

48 sayfalık raporda Sincan'da yaşayan 23 Uygur, 16 Kazak ve 1 Kırgız Türküyle detaylı mülakat yapıldığı, konuşulan isimlerden 26'sının 2016'dan bu yana belirli aralıklarla ya keyfi tutuklandığı ya da Çin'in yeniden eğitim kamplarında çalıştırıldığı bilgisi paylaşılmıştı.

Raporda Sincan bölgesinde "terör ve aşırılıkla mücadele adı altında ciddi insan hakları ihlalleri işlendiği" ve bu ihlallerin "insanlık suçu teşkil edebileceği" vurgulanırken "Hak ihlallerinin dayandırıldığı terörle mücadele kanunları, uluslararası insan hakları norm ve standartları açısından oldukça sorunludur. Bölgedeki yetkililere geniş soruşturma, yasaklama ve baskı imkanı tanıyan bu yasada belli belirsiz, geniş ve ucu açık tanımlamalar bulunmaktadır." ifadeleri yer almıştı.

Bölgedeki yeniden eğitim kamplarında tutulanlara yönelik muamelenin endişe verici olduğu, işkence, kötü muamele ve zorunlu tıbbi tedavi uygulandığına dair raporların güvenilir bulunduğu belirtilen raporda, Komiserliğin eriştiği belgelerin, söz konusu hak ihlallerinin net bilançosunu çıkarmaya yetmeyeceği fakat "yeniden eğitim kamplarındaki ayrımcı ortamın, bu tesislerde insan hakları ihlallerinin geniş eksende yaşandığını doğrulayacak yeterlilikte olduğu" kaydedilmişti.

Yeniden eğitim kamplarında tutulan Müslüman azınlığa mensup kişilerin temel insan haklarından mahrum edildiği belirtilen raporda, "Dini kimlik, ifade, mahremiyet ve hareket özgürlükleri usulsüzce yasaklanmıştır." ifadesi kullanılmıştı.

Çin'in hak ihlalleriyle ilgili yanıtı

Çin, Sincan'da kaç kamp bulunduğuna, buralarda kaç kişinin olduğuna ve söz konusu kişilerden ne kadarının sosyal hayata döndüğüne ilişkin bilgi vermezken kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin vermişti.

Pekin yönetiminin sözcüleri zorla çalıştırma iddialarını ise "Çin-karşıtı güçler tarafından uydurulmuş yalanlar" olarak nitelemiş, ülkedeki insan hakları durumunun gerçeğe aykırı olarak karalanmaya çalışıldığını savunmuştu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin da 24 Mayıs'ta ihlallere ilişkin polis kayıtlarıyla ilgili basına sızdırılan iddialara yanıtında "Bahsettiğiniz, Çin karşıtı güçlerin Çin'i karalamaya yönelik çabalarının son örneğidir. Bunlar eski hilelerin tekrarından ibarettir. Dedikodu ve yalanları yayarak dünyanın vereceği hükmü gölgeleyemezler. Sincan'da istikrar ve refahın olduğu, orada yaşayanların da hayatlarından memnun ve mutlu olduğu gerçeğinin üzerini örtemezler." ifadelerini kullanmıştı.

YORUMLAR
500
Kız arkadaşının ağabeyi tarafından öldürülen Hüseyin, minibüste şiddet görmüş! İşte o görüntüler Kız arkadaşının ağabeyi tarafından öldürülen Hüseyin, minibüste şiddet görmüş! İşte o görüntüler Bıçaklanarak hastane önüne bırakılan Hüseyin'in, minibüste dövüldüğü görüntüler ortaya çıktı Bıçaklanarak hastane önüne bırakılan Hüseyin'in, minibüste dövüldüğü görüntüler ortaya çıktı Bilim İnsanı Garcia: ABD'nin Hint-Pasifik Politikası Kusurlu ve Bölgenin İstikrarına Uygun Değil Bilim İnsanı Garcia: ABD'nin Hint-Pasifik Politikası Kusurlu ve Bölgenin İstikrarına Uygun Değil
Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Sincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB, Çin'in Sincan bölgesinde Uygurlara yönelik insan hakları ihlallerini kınadı Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:23 "Demir Yumruk" vuruldu! Erol Evcil'e 30 yıl 9 ay hapis talebi
17:15 Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in gol kralı olan Umut Bozok Trabzonspor'a transfer oldu
17:14 Bülent Arınç suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları sonrası AK Parti'yi eleştirdi: Yasa dışı işlere karışan adalete teslim edilmeli
16:47 Ünlü şarkıcı Gülşen'in ev hapsinin kaldırılması talebi reddedildi
16:41 Manchester City, Borussia Dortmund'un stoperi Manuel Akanji'yi kadrosuna kattı
16:42 Emre Belözoğlu ile futbol yorumcusu Cem Dizdar TRT Spor'un canlı yayında kapıştı
16:38 Acun Ilıcalı transferde hız kesmiyor! Hull City Traore'yi kadrosuna kattı
16:23 MHP lideri Bahçeli'den 'sosyal medya' vurgusu: Mutlak suretle denetim altına alınmalıdır
16:20 Kız arkadaşının ağabeyi tarafından öldürülen Hüseyin, minibüste şiddet görmüş! İşte o görüntüler
16:03 2 aylık karısının boğazını kesen katil koca: İyi çekin! Biz eşkıya değiliz, efeyiz efe
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 18:00:30. #1.11#
SON DAKİKA: AB, Çin'in Sincan bölgesinde Uygurlara yönelik insan hakları ihlallerini kınadı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement