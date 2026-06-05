AVRUPA BİSİKLET BAŞKENTİ KONYA’DA ŞEHİR MERKEZİ VE 28 İLÇEDE AYNI ANDA BİNLERCE BİSİKLETSEVER PEDAL ÇEVİRDİ - Son Dakika
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AVRUPA BİSİKLET BAŞKENTİ KONYA’DA ŞEHİR MERKEZİ VE 28 İLÇEDE AYNI ANDA BİNLERCE BİSİKLETSEVER PEDAL ÇEVİRDİ

AVRUPA BİSİKLET BAŞKENTİ KONYA’DA ŞEHİR MERKEZİ VE 28 İLÇEDE AYNI ANDA BİNLERCE BİSİKLETSEVER PEDAL ÇEVİRDİ
05.06.2026 11:09
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Konya Büyükşehir Belediyesi, 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti Konya’da şehir merkezi ve merkez dışındaki 28 ilçede eş zamanlı olarak bisiklet sürüş etkinliği gerçekleştirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti Konya’da şehir merkezi ve merkez dışındaki 28 ilçede eş zamanlı olarak binlerce kişinin katılımıyla bisiklet sürüş etkinliği düzenledi.

Dünya Bisiklet Günü kapsamında Konya merkezde Kılıçarslan Meydanı’ndan başlayan bisiklet sürüş etkinliğine; AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, oda başkanları, STK temsilcileri ile çocuklardan gençlere, kadınlardan yaşlılara kadar her yaştan çok sayıda bisikletsever katıldı.

Eş zamanlı 28 ilçede düzenlenen bisiklet sürüş etkinliğinde ise ilçe belediye başkanları ve Konyalılar coşkuya ortak oldu.

TÜM İLÇELERDE BİSİKLETSEVERLER PEDAL ÇEVİRDİ

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikte bisikletseveler kendileri için belirlenen güzergahlarda pedal çevirerek Dünya Bisiklet Günü coşkusuna eşlik ederken sağlıklı yaşama ve bisiklet farkındalığına da dikkat çekmiş oldu.

“2026 AVRUPA BİSİKLET BAŞKENTİ OLARAK YIL BOYUNCA BİRÇOK ORGANİZASYON GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sürüş etkinliği öncesi açıklamalarda bulunarak, “Dünya Bisiklet Günü'nde Konya'da çok önemli etkinlikler düzenliyoruz. Bu kapsamda bugün ilk kez hem şehir merkezinde hem de merkez dışındaki 28 ilçemizde aynı anda bisiklet turu düzenliyoruz. Protokolümüzün ve vatandaşlarımızın katılımıyla programı gerçekleştirmiş olacağız. 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti olarak inşallah yıl boyunca birçok organizasyon gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

“BİZİMLE BİRLİKTE OLAN TÜM KONYALI HEMŞEHRİLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Konya’nın 680 kilometreyi bulan bisiklet yoluyla Türkiye'de açık ara en çok bisiklet yoluna sahip şehir olduğunu da anımsatan Başkan Altay, “Bisikletlerin tüm ihtiyaçlarının karşılandığı bu şehirde, güvenli bisiklet kullanımını artırmak için bundan sonra da çeşitli etkinlikler yapmaya devam edeceğiz. Bugün bizimle birlikte olan tüm Konyalı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

BİSİKLETSEVERLER KONYA BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR ETTİ

Hem şehir merkezinde hem de 28 ilçedeki sürüş etkinliğine katılan bisikletseverler de organizasyonu çok güzel bulduklarını belirterek, Başkan Altay’a ve Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Trafikte bisikletlilere saygı duyulmasını isteyen katılımcılar, bisiklet yollarının ve bisikletle ulaşım imkanlarının artmasını istediklerini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından sürüş etkinliği öncesinde Kılıçarslan Meydanı’nda oluşturulan bisiklet oyun alanlarına ve çeşitli etkinliklere katılan çocuklar ve gençler bisiklet dolu keyifli bir gün geçirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya, Son Dakika

Son Dakika Konya Büyükşehir Belediyesi AVRUPA BİSİKLET BAŞKENTİ KONYA’DA ŞEHİR MERKEZİ VE 28 İLÇEDE AYNI ANDA BİNLERCE BİSİKLETSEVER PEDAL ÇEVİRDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: AVRUPA BİSİKLET BAŞKENTİ KONYA’DA ŞEHİR MERKEZİ VE 28 İLÇEDE AYNI ANDA BİNLERCE BİSİKLETSEVER PEDAL ÇEVİRDİ - Son Dakika
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