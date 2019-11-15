Avrupa Curling Şampiyonası, yarın İsveç'te başlayacak.

Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Helsingborg kentinde 23 Kasım Cumartesi gününe kadar devam edecek şampiyonada 18 ülke mücadele edecek.

Kadın Milli Curling Takımı, grubunda Belarus, İngiltere, İspanya, Finlandiya, Macaristan, İtalya, Litvanya, Polonya ve Slovakya ile Erkek Milli Curling Takımı ise Polonya, Litvanya, Letonya, İsrail, Fransa, Belarus ve Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

Kadın milli takımı, grubundaki ilk maçında Polonya, erkek milli takımı ise Litvanya ile karşılaşacak.

Milli takımların kadrosunda yer alan sporcular şunlar:

Kadın milli takımı: Dilşat Yıldız, Öznur Polat, Mihriban Polat, Semiha Konuksever ve Özlem Polat

Erkek milli takımı: Uğurcan Karagöz, Oğuzhan Karakurt, Zeki Uçan, Enes Çağlayan ve Orhun Yüce.