Avrupa'da Türk sivil toplum kuruluşlarından depremden etkilenenlere yardım kampanyası - Son Dakika

Avrupa'da faaliyet gösteren bazı Türk sivil toplum ve insani yardım kuruluşları, İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen depremden etkilenenler için yardım kampanyaları başlattı.

Merkezi Almanya'nın Köln kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), depremin ardından nakdi yardımda bulunmak isteyenler için "İzmir Depremi Yardım Kampanyası" başlattı.

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, depremin ardından paylaştığı mesajda, yaşanan bu felaketin mağdurlarının acı ve üzüntülerini paylaşmak amacıyla kampanya düzenlediklerini söyledi.

Türkmen, gönüllülük esasına bağlı kampanyaya destek vermek isteyenlerin "https://www.ditib.de/spende/izmir/index.html" internet adresi üzerinden bağış veya banka yoluyla Turkisch-Islamische Union adına açılan "DE20 5023 4500 0141 4300 01" numaralı IBAN hesabına havale yapabileceğini belirtti.

Çadır tahsis edildi

Genel merkezi Köln'de bulunan WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu da İzmir'deki depremin ardından bölgeye yönelik "Acil Yardım" kampanyası başlattı.

WEFA yardım kampanyası çerçevesinde depremzedelere acil ihtiyaç malzemesi ulaştırdı ve çadır tahsis etti. WEFA ayrıca Türk Kızılay iş birliğiyle depremzedelere sıcak yemek yardımında bulundu.

İzmir'deki yardım çalışmalarına ilişkin bilgi veren WEFA Genel Başkanı Musab Aydın, "Bizler kriz bölgesinde çalışmalarımızı yürütmeye ve afetzedelerin yaralarını sarmaya devam edeceğiz. Umut ediyorum ki böylesi acılar bir daha yaşanmaz." dedi.

WEFA aracılığıyla depremzedelere yardım etmek isteyenlerin https://go.wefa.org/201081 bağlantısı üzerinden bağış yapabilecekleri belirtildi.