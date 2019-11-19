Avrupa'daki Türk derbisinde gülen taraf Eczacıbaşı

Keyifli bir mücadeleye sahne olan maçta 2-0 öne geçmesine rağmen rakibine peş peşe setler vererek maçın final setine taşınmasına neden olan Eczacıbaşı VitrA yeniden maça tutundu ve Boskovic'in resitaliyle maçı 3-2 kazanmayı başardı.



Eczacıbaşı'ndan Natalia Pereıra maçın en değerli ve 26 sayıyla en skorer oyuncusu oldu.



İlk sete Fenerbahçe Opet iyi başlasa da sonunu getiremedi. İki sayı üç sayı önde götürdüğü sette 19-21 de Natalia, Kim ve Boskovıc'le peş peşe sayılar bulmaya başlayan Eczacıbaşı VitrA rakibini yakalayıp öne geçti ve 25-23'le skoru 1-0 yaptı.



İkinci sete de Fenerbahçe Opet iyi başlasa da Eczacıbaşı VitrA rakibini 15-15'te yakaladı. Eczacıbaşı Vitra ABD'li yıldızı Lloyd'un servislerinde peş peşe 8 sayı kazanan turucu beyazlar farkı 24-16'ya kadar çıkarttılar bu seti de 25-18 kazanarak durumu 2-0 yaptılar.



Üçüncü sete bu kez Eczacıbaşı VitrA iyi başlasa da sarı lacivertli ekip rakibini yakalayıp öne geçti ancak maç 13-13'te eşitlendi bu dakikada itibaren çekişme yaşanmaya başladı ve skor18-18'e kadar başa baş giderken Vargas'ın servislerinden 3 sayı Kelsey'in bloğundan 1 sayı kazanan Fenerbahçe 18-23 öne geçti ve 23-25'le maçı 2-1'e getirdi. Dördüncü sette Fenerbahçe Opet farkı 10-18'e kadar açmasına rağmen Eczacıbaşı VitrA maçı bırakmadı ve 19-20'ye kadar direndi ama sarı lacivertliler 22-25'le satı alarak maça ortak oldu 2-2



Grupta ikinci maçlar 26 Kasım Salı günü oynanacak. Eczacıbaşı VitrA Finlandiya deplasmanında LP Salo takımıyla, Fenerbahçe Opet'te İstanbul'da Polonya'nın Budowlani takımıyla karşılaşacak.



Salon: Burhan Felek Voleybol Salonu



Hakemler: Andrea Puecher (İtalya)(xxx), Konstantin Yovchev (Bulgaristan)



ECZACIBAŞI VITRA: Lloyd (2), Natalia (26), Giıbbemeyer (8), Boskovıc (20), Kim (9), Beyza (3), Simge (L), Gamze (1), Hande(4), Yasemin (2)



FENERBAHÇE OPET: Kelsey (10), Eda (14), Naz (1), Mıhajlovıc (8), Bahar (2), Vargas (23), Aylin (L), Fatma, Melis (L)



Setler: 25-23,25-18,23-25,22-25,15-10



Süre: 29',25,' 29', 18' (2 saat 8 dakika)