Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri başladı - Son Dakika

Kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik etmek amacıyla organize edilen Avrupa Hareketlilik Haftası'nda Malatya Büyükşehir Belediyesi, 16-22 Eylül tarihleri arasında yapacağı etkinliklerle haftayı kutlayacak.

Malatya Büyükşehir Belediye Binası önünde yapılan programla birlikte 'Avrupa Hareketlilik Haftası' etkinlikleri Malatya'da başladı. Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerinin başlama programına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın yanı sıra, MHP MYK Üyesi Eyüp Gönültaş, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, STK'ların başkan ve üyeleri, protokol üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

16 – 22 Eylül tarihleri arasında yapılacak etkinliklerle kutlanacak olan Avrupa Hareketlilik Haftası programıyla ilgili bilgiler veren Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu, " Avrupa Hareketlilik Haftası, her yıl bir tema ekseninde kutlanmaktadır. 2019 yılının teması 'Güvenli Yürüyüş ve Bisiklet', 2020 yılının 'Herkes için Sıfır Emisyonlu Hareketlilik', 2021 yılında ise 'Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik' olarak belirlenmiştir. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak bizlerin de Avrupa Hareketlilik Haftasında etkinliklerimiz olacak. Haftanın açılışıyla birlikte çalışma arkadaşlarımız mesaiye araç kullanmadan, yaya olarak gelecekler. Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik ile alakalı Malatya Park AVM'de söyleşi programı, bisiklet kullanımını teşvik etmek ve yaygınlaştırma amaçlı turlar, okullarda Sağlıklı Hareketlilik konulu animasyon filmler izleteceğiz. Vefa Konağımızda başlatmış olduğumuz ve değerli büyüklerimizin ilgi gösterdiği spor egzersizleri bundan sonra da devam edecek. Ayrıca kurumumuza ait açık ve kapalı spor tesislerinde obezite hastaları, kadın, çocuk ve engellilere yönelik var olan spor etkinliklerimizle haftayı dolu dolu geçirmiş olacağız" dedi.

İNSANLARDA HAREKETLİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ TEMEL AMAÇTIR

Avrupa Hareketlilik Haftasının insanları obeziteden kurtarıp hareket ettirmek için önemli bir hafta olduğunu ifade eden Başkan Gürkan, " Avrupa Hareketlilik Haftası her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında Avrupa ülkeleri tarafından kutlanan bir hafta. Bu haftanın amacı; güvenli ulaşım, sağlıklı ulaşım, egzoz salınımıyla ilgili en asgari çevreye zarar verecek araçların kullanımı, mümkünse bisiklet kullanımı ve yaya olarak ulaşımın devam ettirilmesi amaçlanmaktadır. Yani insanları obeziteden kurtarıp hareket ettirme amacıyla gerçekleştirilen bir haftadır Avrupa Hareketlilik Haftası. Şu anda dünyada değişik ülkelerde açlıktan kırılan bir kısım varken diğer taraftan obeziteyle mücadele etme noktasında açlık çekenlerin on kat, yirmi kat hatta elli kat ilaç masrafı veren, zayıflama gayreti içerisinde olan insanlar var. Buradaki temel amaç aldığımız enerjinin yakılması ve adaletli, sağlık, adil bir bölüşümün sağlanması. İnsanlardaki hareketliliğin geliştirilmesi de temel amaçtır. Çünkü bizim atasözümüzde; 'hareket olan yerde bereket vardır' derler. Avrupa Hareketlilik Haftasının başta Malatya'mıza, ülkemize ve Avrupa ülkelerine hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bundan sonra 'sağlam kafa sağlam vücutta bulunur' anlayışı içerisinde sportif aktivitelere katılmak dileğiyle" açıklamasında bulundu.

Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerinin başlama töreninde yapılan konuşmaların ardından Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, MHP MYK Üyesi Eyüp Gönültaş, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, STK'ların başkan ve üyeleri, protokol üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar Büyükşehir Belediyesinden başlayarak İnönü Caddesinde, yürüyüşü teşvik etmek amacıyla yürüdüler.