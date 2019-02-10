Son Dakika Haberleri: Avrupa Kayaklı Oryantiring Şampiyonası

Avrupa Kayaklı Oryantiring Şampiyonası

1 saat önce

Türkiye'de ilk defa Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gerçekleştirilen Avrupa Kayaklı Oryantiring Şampiyonası'na (ESOC 2019) uzun mesafe yarışlarıyla devam edildi.

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Türkiye'de ilk defa Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gerçekleştirilen Avrupa Kayaklı Oryantiring Şampiyonası'na (ESOC 2019) uzun mesafe yarışlarıyla devam edildi.

Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki yarışma alanında 15 ülkeden 104 sporcu, sabah erken saatlerde antrenman yaptıktan sonra uzun mesafe yarışlarında mücadele etti.

Toplu halde çıkış alan sporcular, parmaklarına takılan elektronik cihazlar ve ellerindeki haritalarla orman içerisinde yön bularak varış noktasına ulaşmaya çalıştı.

Uzun mesafe yarışlarında dereceye giren sporcular şunlar:

Erkekler kategorisi: 1. Lars Moholdt (Norveç) 2. Sergey Gorlanov (Rusya), 3. Erik Rost (İsveç)

Kadınlar kategorisi: 1. Tove Alexandersson (İsveç), 2. Mariya Kechkina (Rusya), 3. Salla Koskela (Finlandiya)

ESOC 2019, yarın yapılacak bayrak yarışlarıyla sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 06:30 Kaynak: AA

Türkiye, Kars, Avrupa, Spor
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