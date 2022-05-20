Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 132. Toplantısı sona erdi - Son Dakika
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Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 132. Toplantısı sona erdi

20.05.2022 19:41
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 132. Toplantısı sona erdi

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, ülkesinin dönem başkanı olduğu Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 132. Toplantısı'nda konseye üye 46 ülkenin liderlerinin Ukrayna gündemiyle bir zirvede bir araya gelmesi kararına varıldığını bildirdi.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, ülkesinin dönem başkanı olduğu Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 132. Toplantısı'nda konseye üye 46 ülkenin liderlerinin Ukrayna gündemiyle bir zirvede bir araya gelmesi kararına varıldığını bildirdi.

Avrupa Konseyi Dönem Başkanı İtalya'nın, Torino'daki Venaria Sarayı'nda ev sahipliği yaptığı Bakanlar Komitesi 132. Toplantısı tamamlandı. 46 üye ülkeden bakan ve bakan yardımcılarının katıldığı toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı temsil etti.

İtalya'nın dönem başkanlığını İrlanda'ya devrettiği bakanlar komitesi toplantısının ardından ev sahibi Bakan Di Maio, yeni dönem başkanı İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Coveney ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric ortak basın toplantısı düzenledi.

Di Maio, İtalya'nın dönem başkanlığında dramatik bir hadisenin yaşandığını belirterek, "İtalya Dönem Başkanlığı, konsey kurulduğundan bu yana en ciddi kriziyle yüzleşti: Bir ülkenin üyeliği sonlandırıldı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı, bizim ilkelerimize ve değerlerimize yönelik bir saldırıydı. Dolayısıyla önce Rusya'nın üyeliğini askıya alma ardından da Avrupa Konseyi'nden çıkarılmasını gerektiren karmaşık bir uygulamaydı." dedi.

Toplantılarından çıkan neticelerden memnun olduklarını dile getiren Di Maio, "Rusya kriziyle birlik içinde yüzleştik. Bugünkü toplantıda Avrupa Konseyi ülkelerinin 46 devlet başkanının katılacağı bir zirve düzenlenmesi görüşü ortaya çıktı. Dördüncüsü olacak liderler zirvesinin gündeminde Ukrayna ve bu savaşın dramatik yaralarını sarma, yeniden yapılanmaya yönelik taahhütler olacak." diye konuştu.

İtalya'nın, Birleşimiş Milletler (BM) nezdinde Ukrayna'da ateşkes ve barış için önerdiği plana da değinen Di Maio, "İtalyan Barış Planı, iki gün önce BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile BM, AB ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) uluslararası kuruluşlarla kolaylaştırıcı bir grubun kurulmasına yönelik bir öneri. Amacımız adım adım çalışmak. Önce yerel düzeyde ateşkesler, sivillerin tahliyesi, güvenli insani koridorlar üzerinde çalışmaya başlamak ve ardından genel bir ateşkes ve bir barış anlaşmasıyla kalıcı barış seviyesine ulaşmak." ifadelerini kullandı.

Dönem başkanlığını üstlenen İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Coveney de "İtalyan diplomasisine, Bakan Di Maio'ya, Rusya'nın üyelikten çıkarılması gibi kritik konularda konseyi işler halde tuttuğu için teşekkür ediyorum. Şimdi, Ukrayna'da ve kıtada haklara saygıyı yeniden tesis etmek için çalışacağız." değerlendirmesini yaptı.

Coveney, bu toplantıda mutabık kalınan devlet ve hükümet başkanları zirvesinin gerçekleşmesi için İrlanda'nın hemen çalışmalara başlayacağını belirtti.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Buric de Rusya'nın, Avrupa Konseyi'nden çıkarılmasının adil bir karar olduğunu ancak kolayca alınmadığını söyledi.

Buric, kısa süre önce Kiev'i ziyaretinde Ukrayna'daki durumu şahsen gözlemlediğini ifade ederek, Ukraynalı makamlara yardımı "ana öncelik" olarak tanımladığını vurguladı.

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Kaynak: AA

Avrupa Konseyi, Ukrayna, İtalya, Rusya, Güncel, Son Dakika

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