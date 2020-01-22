"Avrupa'nın 100 sıcak noktasından birisi" ile Taylan'daki tropik orman araştırılacak

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) öğretim üyesi Doç. Dr. Faruk Selçuk'un hazırladığı proje kapsamında, Türkiye'deki Yenice Ormanları ile Tayland'taki Doi Inthanon Milli Parkı Ormanları'nda biyolojik çeşitlilik araştırması yapılacağı bildirildi.

KAEÜ'den yapılan açıklamada, TÜBİTAK ile Tayland Ulusal Bilim ve Teknoloji Kalkınma Ajansı (NSTDA) arasındaki bilimsel ve teknolojik iş birliğine yönelik mutabakat zaptı çerçevesinde, geçen yıl açılan ortak araştırma projelerine, Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Faruk Selçuk'un biyoçeşitlilik alanında hazırladığı projeyle başvuru yapıldığı belirtildi.

Selçuk'un "Ascomycetous Funguslarının Çeşitlilik ve Biyocoğrafik Dağılımının Türkiye ve Tayland'daki İki Korunan Alandan Karşılaştırılması" adlı projesinin, desteklenmeye değer bulunduğu vurgulanan açıklamada, yaklaşık 600 bin lira destek sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, projede Türkiye'de Karabük-Yenice Ormanları ile Tayland'daki Doi Inthanon Milli Parkı'ndaki ağaç ve çalı rezervlerinin mikrofungus çeşitliliği ve biyocoğrafik dağılımının karşılaştırılmasının hedeflendiği aktarılarak, KAEÜ'nün uluslararası boyutta bir projeyi daha hayata geçirdiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Faruk Selçuk, projenin temelinin biyoçeşitlilik olduğunu vurgulayarak, şunları anlattı:

"Aslında bu, genetik ve ekolojik olarak dünyanın her tarafında eşit olmadan dağılmış bir olgudur. Ancak bu olgunun tespit edilmesi, o kaynağın daha etkili ve efektif kullanılabilmesi açısından çok önemli. Biz proje ile bunu oluşturacağız. Bu çeşitliliğin tespit edilmesi konusunda çalışacağız. Çalıştığımız alan Karabük-Yenice Ormanları. Bu orman Avrupa'nın 100 sıcak noktasından birini oluşturuyor. Tayland Doi Inthanon Milli Parkı da tropik bir orman. Biz bu projede Yenice Ormanları ile Doi Inthanon Milli Parkı Ormanlarının kıyaslamasını yapacağız."