Son Dakika Haberleri: Avrupa Parlamentosu'ndan Mali Polis Gücü Talebi

Avrupa Parlamentosu'ndan Mali Polis Gücü Talebi

1 saat önce

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği'nde (AB) mali suçları araştırmakla görevli bir polis gücü kurulması talebinde bulundu.

Avrupa Parlamentosu'ndan Mali Polis Gücü Talebi, System.String[]
Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği'nde (AB) mali suçları araştırmakla görevli bir polis gücü kurulması talebinde bulundu.

AP'nin vergi skandalları sonrasında mali suçları incelemek üzere kurduğu özel komitenin raporu, Strazburg'daki Genel Kurul oturumunda oylandı.

Milletvekilleri, mali suçlarla mücadeleye yönelik tedbir ve tavsiyeler içeren raporu 63'e karşı 505 oyla kabul etti.

Raporda, mali suçları araştırmak ve incelmek için özel bir Avrupa polis gücü kurulması çağrısı yapıldı.

Kara para aklamayla mücadeleye yönelik ayrı bir denetim kurumu oluşturulması talep edilen raporda, Birleşmiş Milletler (BM) yapısı içinde vergi konusunda da küresel bir yapı kurulması istendi.

AB üyesi ülkelerin vergi kaçakçılığı ve mali suçlarla ilgili düzenlemelere yeterince öncelik vermediklerine işaret edilen raporda, Belçika, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Macaristan, İrlanda, Hollanda, Lüksemburg ve Malta'nın "vergi cenneti özelliği taşıdığı" belirtildi.

Raporda, özellikle Malta ve GKRY olmak üzere AB üyesi ülkelerin, yatırım karşılığında vatandaşlık veya oturma izni verdikleri "altın vize" programlarını sonlandırılması gerektiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:02 Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Avrupa, Polis, Ekonomi
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