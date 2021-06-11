Üye Girişi
"Avrupa Yeşil Mutabakatı-Döngüsel Ekonomi Eylem Planı Türk İş Dünyası'na Neler Getirecek?" raporu tanıtıldı - Son Dakika

"Avrupa Yeşil Mutabakatı-Döngüsel Ekonomi Eylem Planı Türk İş Dünyası'na Neler Getirecek?" raporu tanıtıldı

11.06.2021 16:09

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, "Daha az atığın ve daha fazla değerin yaratıldığı, ürün yaşam döngüsünün uzaması hedefi Ar-Ge ve inovasyon altyapısının güçlendirilmesine yönelik mekanizmaları şekillendiriyor.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, "Daha az atığın ve daha fazla değerin yaratıldığı, ürün yaşam döngüsünün uzaması hedefi Ar-Ge ve inovasyon altyapısının güçlendirilmesine yönelik mekanizmaları şekillendiriyor. Çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan önemli avantajları birlikte getiriyor. Bu yeni ekonomi sistemini ülkemizde de kurgulamalıyız." ifadelerini kullandı.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, TÜSİAD Çevre ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu faaliyetleri kapsamında hazırlanan "Avrupa Yeşil Mutabakatı-Döngüsel Ekonomi Eylem Planı Türk İş Dünyası'na Neler Getirecek?" başlıklı raporun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmaları TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Enerji ve Çevre Yuvarlak Masa Başkanı Cevdet Alemdar tarafından yapılırken, etkinliğin kapanış konuğu, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı ve İklim Başmüzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın iklim-nötr hedefinin en önemli bileşenlerinden birini de Döngüsel Ekonomi Eylem Planı'nın oluşturduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu dönüşüm programının birçok unsuru halihazırda AB ile ekonomik ilişkilerimizin merkezindeki elektrikli ve elektronik eşyalar, tekstil gibi sektörlerimizle, tedarik zincirinin bileşenleri ile doğrudan ilgili. Bu yönleriyle döngüsel ekonomiye geçiş süreci birbirine entegre politikaları zorunlu kılıyor. Sürdürülebilir ürün yaklaşımı tüketicilerin artan haklarından, üreticilerin genişletilmiş sorumluluğuna varan yeni bir çerçeveyi tarif ediyor. Daha az atığın ve daha fazla değerin yaratıldığı, ürün yaşam döngüsünün uzaması hedefi Ar-Ge ve inovasyon altyapısının güçlendirilmesine yönelik mekanizmaları şekillendiriyor. Çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan önemli avantajları birlikte getiriyor. Bu yeni ekonomi sistemini ülkemizde de kurgulamalıyız.

Döngüsel ekonomi alanındaki uyumun Gümrük Birliği'nin güncellenmesi sürecinin de bir bileşeni olmasını beklemeliyiz. Yeşil Mutabakat çerçevesinde oluşacak bu yeni tedarik zinciri yapısını, Türkiye'nin üstlenebileceği önemli rol ve sektörlerimizin küresel rekabet gücünü artırması açılarından değerlendirmeliyiz."

Kaslowski, sürecin başarısının, kapsadığı çok boyutlu yapı nedeniyle, ilgili tüm paydaşların etkili iş birliğine ihtiyaç duyduğunun altını çizerek, iş dünyasının bu yeşil ekonomik sistemi işletmesinde kamunun destek çerçevesini oluşturmasının önemli bir rolü bulunduğunu aktardı.

Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Avrupa Yeşil Mutabakatı Eylem Planı'nın uygulanmasını kritik önemde gördüklerini bildiren Kaslowski, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Global Compact Türkiye, SKD Türkiye ve TÜSİAD'ın kurucusu olduğu İş Dünyası Plastik Girişimi'ne tüm şirketleri davet ediyoruz. Plastik kirliliğinin önlenmesine yönelik hedef belirleme ve gerçekleştirme sürecine katkı sağlıyoruz. Girişimi hem amacı hem de güçlü bir iş birliği modeli olma yönüyle çok kıymetli görüyor ve tüm şirketleri plastik kirliliğinin çözümüne ortak olmaya davet ediyorum."

"Çalışmalarımızı, döngüsel ekonominin ülkemizde güçlendirilmesine yönelik önerilere yoğunlaştırdık"

TÜSİAD Enerji ve Çevre Yuvarlak Masası Başkanı Cevdet Alemdar, TÜSİAD olarak, sektörel alanlardaki perspektifle, çevre ve iklim değişikliği konularının birbirlerini destekleyici şekilde oluşturulması ve uygulanması adına çalıştıklarını aktardı.

Alemdar, "Çevre alanında çalışmalarımızı, iklim değişikliği ile ilgili konuların yanı sıra daha kaynak-verimli, daha az tüketen, ürün yaşam döngüsü içinde geri dönüşümü teşvik eden, ham madde maliyetlerini düşüren, sürdürülebilir ürün tasarımı gibi süreçleri içeren döngüsel ekonominin ülkemizde güçlendirilmesine yönelik önerilere yoğunlaştırdık. AB Döngüsel Ekonomi Eylem Planı, bütüncül politika tedbirlerinin yanı sıra gerekli yatırımların uygulanmasını, teknoloji, inovasyon ve dijitalleşme süreçlerinin Avrupa'daki gelişmeleri takip edilerek iyi değerlendirilmesini de gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte "Etkin Bir Döngüsel Ekonomi için Yol Haritası" başlıklı panel gerçekleştirildi

Açıklamada verilen bilgiye göre, "Avrupa Yeşil Mutabakatı-Döngüsel Ekonomi Eylem Planı Türk İş Dünyası'na Neler Getirecek?" başlıklı raporun hazırlanış amacı, "Avrupa Yeşil Mutabakatı bünyesindeki Döngüsel Ekonomi Eylem Planı çerçevesinde yürütülmesi öngörülen mevzuat düzenlemelerinin kapsamını incelemek, sürdürülebilir ürün tasarımı, hizmet ve iş modelleri için geliştirilen düzenlemeleri saptamak, döngüsellik potansiyeli en yüksek olan altı kilit ürün değer zincirine yönelik etkileşimi ortaya koymak ve bu düzenlemelerin ulusal mevzuatımızda karşılığı konusunda durum analizi yapmak." olarak belirtiliyor.

Raporun tanıtım sunumunu Ewa Danışmanlık Kurucu Ortağı Dilek Emil tarafından gerçekleştirilirken, etkinlik kapsamında, TÜSİAD Çevre ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Başkanı Fatih Özkadı'nın moderasyonunda "Etkin Bir Döngüsel Ekonomi için Yol Haritası" başlıklı panel oturumu da gerçekleşti.

Panelde, AB Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Angel Gutierrez Hidalgo, EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanı Hande Alpaslan, TÜSİAD Döngüsel Ekonomi ve Atık Yönetimi Alt Çalışma Grubu Başkanı Oğuzhan Akınç ve B4G Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Ünlütürk yer alırken, toplantı Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı ve İklim Başmüzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar'ın kapanış konuşması ile sonlandı.

Simone Kaslowski, İş Dünyası, Ekonomi, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Avrupa Yeşil Mutabakatı-Döngüsel Ekonomi Eylem Planı Türk İş Dünyası'na Neler Getirecek?' raporu tanıtıldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hindistan'da ilginç düğün! Sosyalizm'in düğününe ağabeyleri Komünizm ve Leninizm de katılıyor 16:43 Hindistan'da ilginç düğün! Sosyalizm'in düğününe ağabeyleri Komünizm ve Leninizm de katılıyor Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a düzenlenen saldırıya Akşener'den açıklama: Yapanın yanına kar kalmaması gerekiyor 16:35 Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a düzenlenen saldırıya Akşener'den açıklama: Yapanın yanına kar kalmaması gerekiyor Leicester resmen Szalai'yi istedi! Macar stoper için 13 milyon euroluk teklif geldi 16:31 Leicester resmen Szalai'yi istedi! Macar stoper için 13 milyon euroluk teklif geldi
Çaldığı motosikletle kaza yaptı! 13 yaşındaki çocuğun 170 suç kaydı çıktı 16:16 Çaldığı motosikletle kaza yaptı! 13 yaşındaki çocuğun 170 suç kaydı çıktı Almanya'da yeni karar! Türkiye için seyahat uyarısı 1 Temmuz'da kalkıyor 16:10 Almanya'da yeni karar! Türkiye için seyahat uyarısı 1 Temmuz'da kalkıyor Ağrı kesici ve ateş düşürücüydü! Paranox isimli ilaç piyasadan toplatılıyor 16:00 Ağrı kesici ve ateş düşürücüydü! Paranox isimli ilaç piyasadan toplatılıyor
Aynı odada kaldığı erkek arkadaşının serbest kalmasına acılı baba isyan etti! Genç hemşirenin sır ölümü 15:00 Aynı odada kaldığı erkek arkadaşının serbest kalmasına acılı baba isyan etti! Genç hemşirenin sır ölümü Buse Varol deniz sezonunu açtı! Peş peşe mayolu pozlarla göz doldurdu 14:44 Buse Varol deniz sezonunu açtı! Peş peşe mayolu pozlarla göz doldurdu

Son Dakika Haberleri
16:46 Bakan Soylu uyardı: Kuzularımızı uyuşturucu çakallarına kaptırmayalım
16:42 Hindistan'da ilginç düğün! Sosyalizm'in düğününe ağabeyleri Komünizm ve Leninizm de katılıyor
16:35 Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a düzenlenen saldırıya Akşener'den açıklama: Yapanın yanına kar kalmaması gerekiyor
16:33 Kırmızı bültenle aranıyordu! PKK/KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu etkisiz hale getirildi
16:30 Leicester resmen Szalai'yi istedi! Macar stoper için 13 milyon euroluk teklif geldi
16:21 Macron'a tokat atmanın cezası belli oldu! Saldırgan 18 ay ceza aldı, 4 ay hapis yatacak
16:13 Özcan Deniz, genç sevgilisiyle görüntülendi! İranlı model kamerayı görünce kaçacak yer aradı
16:09 Almanya'da yeni karar! Türkiye için seyahat uyarısı 1 Temmuz'da kalkıyor
16:04 Beşiktaş'tan iddialara yanıt geldi: Okan Buruk'la görüşmedik
15:59 Ağrı kesici ve ateş düşürücüydü! Paranox isimli ilaç piyasadan toplatılıyor
Bakan Soylu uyardı: Kuzularımızı uyuşturucu çakallarına kaptırmayalım Bakan Soylu uyardı: Kuzularımızı uyuşturucu çakallarına kaptırmayalım         
16:46
Anneler haklıymış! Bu gıdaların içinde böcek var Anneler haklıymış! Bu gıdaların içinde böcek var         
16:36
Kırmızı bültenle aranıyordu! PKK/KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu etkisiz hale getirildi Kırmızı bültenle aranıyordu! PKK/KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu etkisiz hale getirildi         
16:33
Macron'a tokat atmanın cezası belli oldu! Saldırgan 18 ay ceza aldı, 4 ay hapis yatacak Macron'a tokat atmanın cezası belli oldu! Saldırgan 18 ay ceza aldı, 4 ay hapis yatacak         
16:22
Özcan Deniz, genç sevgilisiyle görüntülendi! İranlı model kamerayı görünce kaçacak yer aradı Özcan Deniz, genç sevgilisiyle görüntülendi! İranlı model kamerayı görünce kaçacak yer aradı         
16:14
Defne Samyeli'nin kızı yine olay oldu! 17 yaşındaki Derin Talu, mini elbiseli pozlarını paylaştı Defne Samyeli'nin kızı yine olay oldu! 17 yaşındaki Derin Talu, mini elbiseli pozlarını paylaştı         
16:00
Son Dakika! Bakan Koca: Kargo çalışanları ile kuryelerin aşılarına da yarın başlıyoruz, artık iyice hızlandık Son Dakika! Bakan Koca: Kargo çalışanları ile kuryelerin aşılarına da yarın başlıyoruz, artık iyice hızlandık         
15:46
Gizli kamera yerleştiren sapığa 6 yıl hapis! Kadın çalışanlarını ve müşterilerini izliyormuş Gizli kamera yerleştiren sapığa 6 yıl hapis! Kadın çalışanlarını ve müşterilerini izliyormuş         
14:52
2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılanacak! Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralinde ilk faz tamamlandı! 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılanacak! Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralinde ilk faz tamamlandı!         
14:39
Beşiktaş ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor! Dünyaca ünlü yıldız Arturo Vidal geliyor Beşiktaş ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor! Dünyaca ünlü yıldız Arturo Vidal geliyor         
14:36
Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı         
14:21
Mahalleli linç ediyordu polis kurtardı! Çatıya çıkıp sağa sola ateş açan kişi ortalığı karıştırdı Mahalleli linç ediyordu polis kurtardı! Çatıya çıkıp sağa sola ateş açan kişi ortalığı karıştırdı         
14:15
Miras kalan tarla kabus getirdi! Köy halkını yasa boğan kazada 4 kişi öldü Miras kalan tarla kabus getirdi! Köy halkını yasa boğan kazada 4 kişi öldü         
13:27
35 kez maske cezası yemiş! Vatandaş, astığı yazıyla hayrete düşürdü 35 kez maske cezası yemiş! Vatandaş, astığı yazıyla hayrete düşürdü         
13:25
Peker'in videolarında ismi geçiyordu! Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı Peker'in videolarında ismi geçiyordu! Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı         
13:24
420 metre uzunluğundaki bu tünel lokanta çok farklı! Yemeğe değil, serinlemeye geliyorlar 420 metre uzunluğundaki bu tünel lokanta çok farklı! Yemeğe değil, serinlemeye geliyorlar         
11:33
Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş         
07:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2021 16:50:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Avrupa Yeşil Mutabakatı-Döngüsel Ekonomi Eylem Planı Türk İş Dünyası'na Neler Getirecek?" raporu tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement