Güney Marmara Bölgesi'nin cennet köşelerinden Avşa Adası'nda, Avşa Turizm Festivali 10 yıl sonra geri döndü.



Avşa Adası'nda 2009 yılından bu yana 10 yıldır yapılmayan Avşa Turizm Festivali, Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy'un girişimiyle bu yıl gerçekleştirildi. 29-30 Ağustos tarihlerinde 2 gün süren festivalin ilk gününde Avşa Güzellik Yarışması yapıldı.



"Güzellik yarışmasına 3 engelli kadın da katıldı"



Avşa adasında yapılan Güzellik Yarışmasında büyük bir sürpriz yapıldı. Güzellik yarışmasına 30 yarışmacı adayının podyumda boy gösterdiği güzellik yarışmasına, 2 engelli ve 1 down sendromlu bayan da katıldı. Yarışmada Ada Nil Karamehmetoğlu 2019 Yaz Sezonu Avşa Güzeli seçilirken, Almila Nesibe Bölükbaş ikinci, Deniz Tuğçe Ermiş üçüncü oldu.



Avşa Turizm Festivali'nin açılış konuşmasını Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy yaptı. Geçtiğimiz günlerde eski eşi tarafından çocuğunun yanında hunharca öldürülen Emine Bulut olayını gündeme getirerek konuşmasına başlayan Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, tüm kadınları toplumun ayrılmaz parçaları olarak gördüklerini açıkladı. Başkan Aksoy, konuşmasının devamında, "Bir toplumun gelişme yolunda gösterdiği gayretin, kadına ayırdığı yer, ona duyduğu saygı verilen hak ve sorumluluklara bağlı olduğunu ve Türk toplumu, birçok dünya ülkesinden önce, kadına hukuksal, siyasal, toplumsal ve ekonomik haklarını yasal olarak tanımış ve onu yüce bir değer olarak kabul etmiştir. Toplumsal yaşamın sosyal, kültürel, siyasal, eğitim alanları ve karar alma mekanizmalarında yer alan kadınlar ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine de katkı sağlamaktadırlar. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, 'Kadınları geride bırakan toplumlar geri kalmaya mahkumdur.' Kadınların, toplumsal, ekonomik, siyasal konumlarını geliştirmek, ayrımcılığı ortadan kaldırarak, ön yargıları yok etmek üzere yerel yönetimler olarak kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve toplumun tüm kesimleriyle birlikte mücadelede aktif ve etkin rol alıyoruz. Dün akşam kadın kardeşlerimizin katılımıyla temsili bir güzellik yarışması düzenledik. Bu aynı zamanda kadının kendine olan güvenini, hayatın her kesiminde yer aldığını göstermek adına düzenlediğimiz bir program oldu. Siz varsanız eğitim var, siz varsanız sağlık var, siz varsanız çözüm var" diye konuştu.



Festivalin ilk gününde düzenlenen Avşa Güzellik Yarışması'na da değinen Başkan Aksoy, "Tüm yarışmacılarımıza, jüri üyelerimize ve emeği geçenlere teşekkür etmekle birlikte, yarışmamıza medeni cesaret göstererek katılım sağlayan hayatta engel olmadığını, istersek her şeyi başarabileceğimizi bizlere gösteren güzel hanımefendilerimize ayrıca şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız" dedi. - BALIKESİR