Son Dakika Haberleri: Avşarlar, Mehmetçiğe moral vermek için Akçakale'ye gidiyor
Son Dakika Güncel Avşarlar, Mehmetçiğe moral vermek için Akçakale'ye gidiyor

Avşarlar, Mehmetçiğe moral vermek için Akçakale'ye gidiyor

2 saat önce

Dünya Avşarlar Derneği Genel Başkanı Şeref Kocakaya, Vali Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.

Avşarlar, Mehmetçiğe moral vermek için Akçakale'ye gidiyor, System.String[]

Dünya Avşarlar Derneği Genel Başkanı Şeref Kocakaya, Vali Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.


Başkan Şeref Kocakaya, Başkan Yardımcısı Serdar Güneş, Sarıçam Avşarlar Derneği Başkanı İsmail Türksev, Dadaloğlu Avşarlar Derneği Başkanı Tufan Tunç ve Karabağ Gazisi İbat Hüseyinli ile birlikte ziyaret ettiği Vali Demirtaş'a, derneğin kuruluş amacı ile gerçekleştirdikleri sosyal ve kültürel faaliyetler hakkında çeşitli bilgiler verdi. Ayrıca yarın derneğin onur misafiri Azerbaycanlı Milli Gazi İbat Hüseyinli ile birlikte Fırat'ın doğusuna yönelik başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere moral ve destek vermek üzere Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine gideceklerini ziyaret sırasında da Karabağ Gazisi için doğum günü tertip edeceklerini dile getirdi.


Vali Mahmut Demirtaş ise konuklarının ziyaretinden büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek, kentin gelişip kalkınmasında, birlik ve beraberliğin pekişmesinde sivil toplum kuruluşlarının önemli yerinin olduğunu ve ülke yararına faaliyet gösteren tüm sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını desteklediklerini belirtip, Barış Pınarı Harekatı'nda görevli askerlerimize moral vermek amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetleri için misafirlerine teşekkür etti. - ADANA

Mahmut Demirtaş, Akçakale, Sarıçam, Karabağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:03 Kaynak: İHA
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