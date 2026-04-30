Avukat Melih Gülseren: Çocuklar dijital mecrada suç örgütlerinin ağına düşüyor

30.04.2026 11:26
Hukukçular Derneği Genel Başkanı Avukat Mehmet Melih Gülseren, Haberler.com’da sunucu Melis Yaşar’ın konuğu oldu. Suça sürüklenen çocuklar konusunu değerlendiren Gülseren; ekonomik sıkıntılar, dijital mecralar ve aile yapısındaki sorunların çocukları risk altına soktuğunu söyledi. Gülseren ayrıca, konuya dikkat çekmek amacıyla “Suça Sürüklenen Çocuk: Adalet, Koruma ve Sorumluluk” başlıklı bir panel düzenleyeceklerini açıkladı.

Suça sürüklenen çocuklar konusu Türkiye gündemindeki yerini korurken, Hukukçular Derneği Genel Başkanı Avukat Mehmet Melih Gülseren dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Çocukların ekonomik nedenler, aile yapısı ve dijital mecralardaki riskler nedeniyle suç örgütlerinin hedefi haline gelebildiğini belirten Gülseren, erken müdahale ve psikolojik desteğin önemine vurgu yaptı. Ayrıca bu alandaki farkındalığı artırmak için özel bir panel düzenleyeceklerini duyurdu.

“EKONOMİK SIKINTILAR ÇOCUKLARI RİSK ALTINA SOKUYOR”

Çocukların suça yönelmesinde ekonomik koşulların etkili olduğunu belirten Gülseren, “Çocukları suça iten en önemli nedenlerden biri ekonomik sıkıntılar” ifadelerini kullandı. Ailelerin yaşadığı maddi sorunların çocukların davranışlarına doğrudan etki ettiğini söyledi. Ayrıca dijital dünyanın yeni risk alanları oluşturduğunu belirten Gülseren, “Çocuklarımız dijital mecrada suç örgütlerinin ağına düşüyor” dedi. Denetimsiz internet kullanımının çocukları farklı suç yapılarıyla karşı karşıya bırakabildiğini ifade etti.

“PSİKOLOJİK TAKİP DOĞUM ÖNCESİNDEN BAŞLAMALI”

Aile yapısının önemine değinen Gülseren, “Evlilik öncesi psikolojik tetkikler yapılmalı” dedi. Ayrıca, “Çocuk doğmadan önce ve sonraki süreçte çocuğun psikolojik takibi olmalı” sözleriyle erken dönem psikolojik desteğin önemine dikkat çekti.

“İLK SUÇTA MÜDAHALE ŞART”

Erken müdahalenin önemini vurgulayan Gülseren, “Caydırıcılığın olabilmesi için ilk bulaşılan suçta işlem yapılması gerekiyor” dedi. İlk aşamada gerekli adımların atılmamasının daha büyük risklere yol açabileceğini söyledi.

“SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR İÇİN PANEL DÜZENLENECEK”

Konuyla ilgili farkındalığı artırmak amacıyla yeni bir çalışma başlattıklarını belirten Gülseren, “Suça sürüklenen çocuk: Adalet, koruma ve sorumluluk başlıklı panelini 2 Mayıs Cumartesi günü düzenleyeceğiz” açıklamasında bulundu. Panelde çocuk suçları, koruyucu mekanizmalar ve hukuki süreçlerin detaylı şekilde ele alınacağı ifade edildi.

