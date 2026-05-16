Ünlü hukukçudan Rasim Ozan Kütahyalı\'nın gözaltı sürecine sert tepki

16.05.2026 19:49
Avukat Ruşen Gültekin, gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında uygulanan işlemlerin hukuka aykırı olduğunu savunarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özellikle kelepçeli görüntülerin kamuoyuna yansımasına tepki gösteren Gültekin, süreç boyunca “lekelenmeme hakkının” ihlal edildiğini öne sürdü.

Avukat Ruşen Gültekin, gazeteci-yazar Rasim Ozan Kütahyalı hakkında uygulanan gözaltı işlemlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gültekin, gözaltı kararından kelepçe uygulanmasına kadar yürütülen sürecin usul hukukuna aykırı olduğunu savundu.

“LEKELENMEME HAKKI İHLAL EDİLDİ”

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gültekin, “Rasim Ozan Kütahyalı’nın gözaltı kararından başlayarak kelepçe takma işlemi olmak üzere yapılan tüm usul işlemleri usul hukukuna aykırıdır. Lekelenmeme hakkı ihlal edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, özellikle kamuoyuna yansıyan görüntülerin kişilik haklarını zedelediği belirtilirken, gözaltı sürecinde ölçülülük ilkesinin göz ardı edildiği öne sürüldü.

“KELEPÇE İÇİN SOMUT GEREKÇE GEREKİR"

Gültekin, ceza muhakemesi uygulamalarına göre bir kişiye kelepçe takılabilmesi için kaçma şüphesi ya da çevresine zarar verme ihtimali gibi somut gerekçelerin bulunması gerektiğini ifade etti. Avukat, mevcut olayda bu şartların oluşmadığını savunarak uygulanan işlemlerin hukuka aykırı olduğunu dile getirdi.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI 

Açıklamalar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, bazı kullanıcılar gözaltı görüntülerinin gereksiz şekilde servis edildiğini savundu. Bazı kullanıcılar ise uygulamanın prosedüre uygun olduğunu öne sürerek güvenlik güçlerinin işlemlerini savundu.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 20:50:25. #7.13#
