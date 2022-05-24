Avustralya Büyükelçisi Armitage, Babacan'ı Ziyaret Etti

Avustralya Büyükelçisi Miles Armitage, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Avustralya Büyükelçisi Miles Armitage'ın bugün DEVA Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret ettiğini duyurdu. Babacan, sosyal medya hesabında şu mesajı yayınladı:

"Avustralya'nın Türkiye Büyükelçisi Sayın Miles Armitage bugün Genel Merkezimizi ziyaret etti. Türkiye-Avustralya ilişkileri ve gündem üzerine görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Miles Armitage'e ziyareti için teşekkür ederim."