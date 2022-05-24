Avustralya Büyükelçisi Armitage, Babacan'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Avustralya Büyükelçisi Armitage, Babacan'ı Ziyaret Etti

24.05.2022 21:21
Avustralya Büyükelçisi Armitage, Babacan'ı Ziyaret Etti

Avustralya Büyükelçisi Miles Armitage, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret etti.

Avustralya Büyükelçisi Miles Armitage, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Avustralya Büyükelçisi Miles Armitage'ın bugün DEVA Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret ettiğini duyurdu. Babacan, sosyal medya hesabında şu mesajı yayınladı:

"Avustralya'nın Türkiye Büyükelçisi Sayın Miles Armitage bugün Genel Merkezimizi ziyaret etti. Türkiye-Avustralya ilişkileri ve gündem üzerine görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Miles Armitage'e ziyareti için teşekkür ederim."

YORUMLAR
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ABD Büyükelçisi Jeffry Flake, Babacan'ı Ziyaret Etti ABD Büyükelçisi Jeffry Flake, Babacan'ı Ziyaret Etti Ali Babacan: Uluslararası yatırımcılar, mevcut yönetim artık bitiyor bunu görüyorlar! Bize yeni hükümeti soruyorlar Ali Babacan: Uluslararası yatırımcılar, mevcut yönetim artık bitiyor bunu görüyorlar! Bize yeni hükümeti soruyorlar
Kaynak: ANKA

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