Avustralya'da, ABD'den geldiği sanılan yarış güvercininin yaşamasına izin verilebilir - Son Dakika

ABD'den Avustralya'ya geldiği sanılan ve salgın hastalık taşıyabileceği gerekçesiyle öldürülmesi planlanan yarış güvercininin yaşamasına izin verilebilir.

Avustralya 9 News'in haberine göre, ABD'nin Oregon eyaletinde düzenlenen bir yarışın ardından kaybolan ve 57 gün sonra Avustralya'nın Melbourne kentinde Kevin Celli-Bird adlı bölge sakininin arka bahçesinde ortaya çıkan yarış güverciniyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Amerikan Yarış Güvercinleri Birliği Sözcüsü Deone Roberts, yaptığı açıklamada, bulaşıcı hastalık taşıyabileceği gerekçesiyle öldürülmesi gündeme gelen yarış güvercinin ayağındaki, ABD'den geldiği kanaatine varılan mavi bandın "sahte olduğuna" inandığını söyledi ve kuşun evinin, ABD'de değil Avustralya'da bir yerde olduğunu dile getirdi.

Roberts'in açıklamalarının doğrulanması ve güvercinin Avustralyalı olduğunun belirlenmesi durumunda, Celli-Bird tarafından 26 Aralık 2020'de evinin arka bahçesinde bitkin halde bulunan ve ABD'de başkan seçilen Joe Biden'dan esinlenerek "Joe" ismi verilen yarış güvercininin öldürülme ihtimalinin ortadan kalkabileceği ifade edildi.

"Güvercin Joe" affedilsin

Uzmanlar tarafından Avustralya'ya kadar, bir yük gemisine konarak seyahat etmiş olabileceği tahmin edilen güvercin Joe için, "affedilsin" mesajları gelmeye başladı.

Güvercinin affedilmesini isteyen Victoria Eyalet Sağlık Bakanı Martin Foley, "Commonwealth karantina görevlilerini, Joe'ya biraz şefkat göstermeye çağırıyorum." dedi.

Hayvanlara Adalet Partisi Victoria eyalet milletvekili Andy Meddick, "Federal hükümete 'Joe için güvercin affı' çıkartılması çağrısında bulunan ve 'Joe için adalet' isteyen birçok Avustralyalı adına konuştuğumu biliyorum. Federal Hükümete mesajım şu: Joe'yu ölüm cezasından kurtarın." dedi.

Birçok Avustralyalı da ABD'den geliyorsa bir biyogüvenlik riski olarak kabul edilen Joe'nin öldürülmek yerine karantinaya girmesine ve Avustralya'da yaşamasına izin verilmesi gerektiği yorumunda bulundu.

Biyogüvenlikten sorumlu olan Tarım Bakanlığına bağlı Karantina ve Denetim Servisi, Avustralya'nın gıda güvenliğini ve yabani kuş popülasyonunu tehlikeye atabileceği gerekçesiyle güvercinin ötenazi yapılarak uyutulacağını belirtmişti.