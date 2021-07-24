Üye Girişi
Avustralya'da artan vakalar sonucu karantina geri döndü! Halk sokaklara döküldü - Son Dakika

Avustralya'da artan vakalar sonucu karantina geri döndü! Halk sokaklara döküldü

24.07.2021 17:49

Avustralya'nın en büyük üç şehri olan Sydney, Melbourne ve Brisbane'de binlerce kişi yeniden uygulanmaya sokulan karantinaya karşı sokaklara çıktı. Göstericilerden bazıları aşı karşıtı mesajlar içeren pankartlar taşırken, yetkililer çıkan arbedede çok sayıda eylemci gözaltına alındı.

Koronavirüs salgını ile mücadelede alınan tedbirlerin artırıldığı Avustralya, kalabalık protestolara sahne oldu. Aşı ve karantina karşıtı on binlerce protestocu, Sydney, Melbourne ve Brisbane şehirlerinde sokaklara döküldü. Sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmayan gösterilerde polis, çok sayıda protestocuyu gözaltına aldı.

Avustralya'da koronavirüs vakaların artmasıyla karantina geri döndü! Halk sokaklara döküldü

ÇIKAN ARBEDEDE ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ulusal acil durum ilan edilen Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin başkenti Sydney'deki göstericiler, aşı ve karantina karşıtı pankartlar taşıyıp sloganlar atarak yürüyüşe geçti. Ara sokaklardan geçerek şehir merkezine ulaşan protestocular, polis kontrolü ile karşılaştı. İki taraf arasında tansiyon yükselirken, çıkan arbedenin ardından çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Avustralya'da koronavirüs vakaların artmasıyla karantina geri döndü! Halk sokaklara döküldü

BAZI TREN İSTASYONLARI DA KAPATILDI

Eyalet polisi tarafından yayımlanan bildiride, "Operasyon sırasında şu ana kadar çok sayıda kişi gözaltına alındı. Göstericiler dağıtıldıkça şehir merkezinde trafik rahatlayacak ve şehir dışına doğru hareketlilik hızlanacak" denildi. Toplu taşıma seferlerinin de güçlükle yapıldığı Sydney'de bazı tren istasyonlarının kapalı olduğu belirtildi.

"BU BİR PROTESTO DEĞİL FELAKET OLACAK"

Eyalet Polis Komiser Yardımcısı Gary Worboys, maske ve mesafe kurallarına uyulmayan gösterilerde halk sağlığının ciddi anlamda tehdit edildiğini belirterek, "Protestocuların halk sağlığı kurallarına uyduklarından emin olmak için organizatörler ve belirli grup liderleriyle birlikte çalışmayı istiyoruz. Bu olmazsa Sydney'de yayılan protestolar değil, bir 'felaket' olacak" dedi.

Avustralya'da koronavirüs vakalarının artmasıyla karantina geri döndü! Halk sokaklara döküldü

SAĞLIK BAKANI: PROTESTOLAR APTALCA

NSW Sağlık Bakanı Brad Hazzard, eyalette artan korona vakalarını işaret ederek protestoları "aptalca" olarak nitelendirdi. Hazzard, "Bir demokraside yaşıyoruz ve normalde kesinlikle insanların protesto hakkını destekleyen biriyim ama bunun şu anda gerçekten aptalca olduğunu düşünüyorum" dedi.

Victoria eyaletinin başkenti Melbourne ve Queensland'in merkezi Brisbane kentinde de benzer protestolar gerçekleştirildi. Her iki protestoda da atlı polislerin yürüyüşlerin ön saflarında yer alarak öfkeli kalabalığı kontrol etmeye çalıştığı görüldü.

Avustralya'da artan vakalar sonucu karantina geri döndü! Halk sokaklara döküldü

COVIRAN Bereket, Avustralya, Sydney, Polis, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Avustralya'da artan vakalar sonucu karantina geri döndü! Halk sokaklara döküldü - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kahreden ölüm! Babayı ve 3 çocuğunu boğulmaktan kurtardı ama kendisi akıntıya kapıldı 17:46 Kahreden ölüm! Babayı ve 3 çocuğunu boğulmaktan kurtardı ama kendisi akıntıya kapıldı UNESCO'nun Ayasofya uyarısına Dışişleri'nden yanıt: Türkiye'nin mülkü ve titizlikle korunuyor 17:36 UNESCO'nun Ayasofya uyarısına Dışişleri'nden yanıt: Türkiye'nin mülkü ve titizlikle korunuyor Komşusunun kurbanlığının saldırısına uğradı! Yaşlı adam hayatını kaybetti 17:34 Komşusunun kurbanlığının saldırısına uğradı! Yaşlı adam hayatını kaybetti
CHP'li İslam'ın 17:32 CHP'li İslam'ın "Makedonyalı Lütfü" paylaşımı İYİ Parti'yi rahatsız etti İmza törenine damga vuran sözler! Ahmet Ağaoğlu yabancı kuralını hatırlatınca İsmail Köybaşı buz kesti 17:21 İmza törenine damga vuran sözler! Ahmet Ağaoğlu yabancı kuralını hatırlatınca İsmail Köybaşı buz kesti Komşusunu dövdüğü için hapis yatan Halil Sezai'den akıl almaz sözler: Gerektiği şekilde dövemedim, bir dahaki sefere 15:23 Komşusunu dövdüğü için hapis yatan Halil Sezai'den akıl almaz sözler: Gerektiği şekilde dövemedim, bir dahaki sefere
Kuşadası Milli Park'ındaki şezlong ve şemsiye fiyatları tepki çekti: Bu kadar da olmaz, yazıktır, günahtır 13:53 Kuşadası Milli Park'ındaki şezlong ve şemsiye fiyatları tepki çekti: Bu kadar da olmaz, yazıktır, günahtır Yusuf Güney, kendisini istediği yere götürmeyen taksi şoförü ile tartıştı 12:09 Yusuf Güney, kendisini istediği yere götürmeyen taksi şoförü ile tartıştı

Son Dakika Haberleri
17:47 Eyüpsultan metrosunda klima patlaması! Seferlere ara verildi
17:36 Galatasaray, Brezilyalı yıldız Hernani ile imza aşamasına geldi
17:35 UNESCO'nun Ayasofya uyarısına Dışişleri'nden yanıt: Türkiye'nin mülkü ve titizlikle korunuyor
17:34 Kurban Bayramı tatilinin 8 günlük trafik kazası sonuçları: 46 ölü, 341 yaralı
17:33 Komşusunun kurbanlığının saldırısına uğradı! Yaşlı adam hayatını kaybetti
17:32 CHP'li İslam'ın "Makedonyalı Lütfü" paylaşımı İYİ Parti'yi rahatsız etti
17:28 Bez Bebek dizisiyle tanınan Asena Keskinci, plajda renkli bikinileriyle şov yaptı
17:20 İmza törenine damga vuran sözler! Ahmet Ağaoğlu yabancı kuralını hatırlatınca İsmail Köybaşı buz kesti
17:05 Tokyo 2020'de cimnastik tarihimizde ilkleri yaşıyoruz! 7 sporcumuz finale kaldı
16:59 Suriye tarafında çıkan orman yangını Türkiye'ye de 1 hektarlık alana zarar verdi
Eyüpsultan metrosunda klima patlaması! Seferlere ara verildi Eyüpsultan metrosunda klima patlaması! Seferlere ara verildi         
17:47
'Hain' diyen taraftara, Ghezzal cephesinden gelen cevap sert oldu 'Hain' diyen taraftara, Ghezzal cephesinden gelen cevap sert oldu         
17:44
Galatasaray, Brezilyalı yıldız Hernani ile imza aşamasına geldi Galatasaray, Brezilyalı yıldız Hernani ile imza aşamasına geldi         
17:36
Kurban Bayramı tatilinin 8 günlük trafik kazası sonuçları: 46 ölü, 341 yaralı Kurban Bayramı tatilinin 8 günlük trafik kazası sonuçları: 46 ölü, 341 yaralı         
17:34
Bez Bebek dizisiyle tanınan Asena Keskinci, plajda renkli bikinileriyle şov yaptı Bez Bebek dizisiyle tanınan Asena Keskinci, plajda renkli bikinileriyle şov yaptı         
17:29
Baraj gölüne giren 3 kardeşten sadece biri sudan çıkarılabilmişti, hastanede hayatını kaybetti Baraj gölüne giren 3 kardeşten sadece biri sudan çıkarılabilmişti, hastanede hayatını kaybetti         
15:35
Sinir krizi geçirip kavga ettiler! Öfkeli kadın, ''İçeceksen adam gibi iç'' dediği erkeği tekme tokat dövdü Sinir krizi geçirip kavga ettiler! Öfkeli kadın, ''İçeceksen adam gibi iç'' dediği erkeği tekme tokat dövdü         
14:09
Cezayirli judocu, Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi! Cezayirli judocu, Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi! "İsrailli sporcuyla mindere çıkmam" dedi         
12:45
Kaçan kurbanlığın peşinden gidip ölü bunmuştu! Onur'un arkadaşından yürek parçalayan paylaşım: Elbet bir gün buluşacağız Kaçan kurbanlığın peşinden gidip ölü bunmuştu! Onur'un arkadaşından yürek parçalayan paylaşım: Elbet bir gün buluşacağız         
12:00
Mehmet Ceyhan, Mehmet Ceyhan, "Aktif vaka sayısı 100 bini geçti" dedi! Devletin alması gereken tedbirleri tek tek sıraladı         
11:50
ABD'den dikkat çeken hareket! Türkiye'nin 40 kilometre uzağını cephaneliğe dönüştürüp 400 tank yığdı ABD'den dikkat çeken hareket! Türkiye'nin 40 kilometre uzağını cephaneliğe dönüştürüp 400 tank yığdı         
11:30
Ünlü oyuncu Burcu Özberk, bikinili pozlarıyla mest etti Ünlü oyuncu Burcu Özberk, bikinili pozlarıyla mest etti         
11:24
Passiflora meyvesini yetiştirmek için Almanya'dan Türkiye'ye geldi, ilk hasadının kilosunu 75 liradan satıyor Passiflora meyvesini yetiştirmek için Almanya'dan Türkiye'ye geldi, ilk hasadının kilosunu 75 liradan satıyor         
11:24
Bülent Serttaş'ın klibini erotik bulan YouTube yayından kaldırdı Bülent Serttaş'ın klibini erotik bulan YouTube yayından kaldırdı         
11:22
Muğla'da sır ölüm! Yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu Muğla'da sır ölüm! Yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu         
11:19
Plajda denize girenlerin eşyalarını çalan 4 kişi, falezlerdeki kayalıklarda saklanırken bulundu Plajda denize girenlerin eşyalarını çalan 4 kişi, falezlerdeki kayalıklarda saklanırken bulundu         
20:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2021 17:55:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Avustralya'da artan vakalar sonucu karantina geri döndü! Halk sokaklara döküldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement