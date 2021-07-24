Avustralya'da artan vakalar sonucu karantina geri döndü! Halk sokaklara döküldü

Koronavirüs salgını ile mücadelede alınan tedbirlerin artırıldığı Avustralya, kalabalık protestolara sahne oldu. Aşı ve karantina karşıtı on binlerce protestocu, Sydney, Melbourne ve Brisbane şehirlerinde sokaklara döküldü. Sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmayan gösterilerde polis, çok sayıda protestocuyu gözaltına aldı.

ÇIKAN ARBEDEDE ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ulusal acil durum ilan edilen Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin başkenti Sydney'deki göstericiler, aşı ve karantina karşıtı pankartlar taşıyıp sloganlar atarak yürüyüşe geçti. Ara sokaklardan geçerek şehir merkezine ulaşan protestocular, polis kontrolü ile karşılaştı. İki taraf arasında tansiyon yükselirken, çıkan arbedenin ardından çok sayıda kişi gözaltına alındı.

BAZI TREN İSTASYONLARI DA KAPATILDI

Eyalet polisi tarafından yayımlanan bildiride, "Operasyon sırasında şu ana kadar çok sayıda kişi gözaltına alındı. Göstericiler dağıtıldıkça şehir merkezinde trafik rahatlayacak ve şehir dışına doğru hareketlilik hızlanacak" denildi. Toplu taşıma seferlerinin de güçlükle yapıldığı Sydney'de bazı tren istasyonlarının kapalı olduğu belirtildi.

"BU BİR PROTESTO DEĞİL FELAKET OLACAK"

Eyalet Polis Komiser Yardımcısı Gary Worboys, maske ve mesafe kurallarına uyulmayan gösterilerde halk sağlığının ciddi anlamda tehdit edildiğini belirterek, "Protestocuların halk sağlığı kurallarına uyduklarından emin olmak için organizatörler ve belirli grup liderleriyle birlikte çalışmayı istiyoruz. Bu olmazsa Sydney'de yayılan protestolar değil, bir 'felaket' olacak" dedi.

SAĞLIK BAKANI: PROTESTOLAR APTALCA

NSW Sağlık Bakanı Brad Hazzard, eyalette artan korona vakalarını işaret ederek protestoları "aptalca" olarak nitelendirdi. Hazzard, "Bir demokraside yaşıyoruz ve normalde kesinlikle insanların protesto hakkını destekleyen biriyim ama bunun şu anda gerçekten aptalca olduğunu düşünüyorum" dedi.

Victoria eyaletinin başkenti Melbourne ve Queensland'in merkezi Brisbane kentinde de benzer protestolar gerçekleştirildi. Her iki protestoda da atlı polislerin yürüyüşlerin ön saflarında yer alarak öfkeli kalabalığı kontrol etmeye çalıştığı görüldü.