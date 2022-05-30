Avustralya'da eski Savunma Bakanı Dutton, Liberal Parti Genel Başkanı oldu - Son Dakika
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Avustralya'da eski Savunma Bakanı Dutton, Liberal Parti Genel Başkanı oldu

30.05.2022 16:01
Avustralya'da eski Savunma Bakanı Dutton, Liberal Parti Genel Başkanı oldu

Avustralya'da eski Savunma Bakanı Peter Dutton, muhalefetteki Liberal Parti Genel Başkanlığına seçildi.

Avustralya'da eski Savunma Bakanı Peter Dutton, muhalefetteki Liberal Parti Genel Başkanlığına seçildi.

Ülkede 21 Mayıs'ta düzenlenen seçimde mağlup olan eski Başbakan Scott Morrison'un seçim sonuçlarının sorumluluğunu üstlenerek istifa etmesinin ardından boşalan Liberal Parti Genel Başkanlık koltuğuna tek aday Dutton geldi.

Dutton oy birliğiyle partinin yeni genel başkanı seçilirken eski Çevre Bakanı Sussan Ley de Dutton'un yardımcılığına getirildi.

Dutton, Liberal Parti Genel Başkanı olarak düzenlediği ilk basın toplantısında, Şi Cinping liderliğindeki Çin'in Avustralya'nın en büyük gündemi haline geleceğini ifade etti.

Ülkesinin savunulmasına destek olacak tüm politikalara destek olacağına dikkati çeken Dutton, Çin ile verimli ilişkilerin olmasını istediğini söyledi.

Dutton, Çin ile ilişkilerin iyileştirilmesini istediğini ancak bunun Çin'in sorunu olduğunu dile getirdi.

Banliyölerde ve yerel bölgelerde yaşayan Avusturalya'nın "unutulmuş halkını" temsil etme sözü veren Dutton, seçimlerden galibiyetle çıkan İşçi Partisinin yönetiminde geçecek 3 yılın Avustralyalılar için zor olacağını belirtti.

Dutton, gelecek seçimlerden önce halka, İşçi Partisinin kaçınılmaz karışıklığını düzeltecek bir plan sunacaklarını ifade etti.

Bu arada, Morrison, Dutton ve Ley'i yeni görevleri dolayısıyla tebrik etti.

Dutton önceki kabinelerde Sağlık, Göç ve Sınır Koruma, İçişleri ve Savunma Bakanı olarak yer almıştı.

Göç ve Sınır Koruma Bakanlığının adının 2017'de İçişleri Bakanlığı olarak değiştirilmesi sonucu, Dutton, görevine İçişleri Bakanı olarak devam etmişti.

Ulusal Parti de yeni genel başkanını seçti

Liberal Partinin koalisyon ortağı olan Ulusal Partinin Genel Başkanlığına David Littleproud seçildi.

Genel Başkan Yardımcılığına da Senatör Perin Davey getirildi.

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Kaynak: AA

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