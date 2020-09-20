Avustralya'da Kovid-19'dan can kabı 850'ye çıktı - Son Dakika

Avustralya'da Kovid-19'dan can kabı 850'ye çıktı

Avustralya'nın Victoria eyaletinde 5, Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde 1 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle, ülkede virüsten ölenlerin sayısı 850'ye yükseldi.

Avustralya'da Kovid-19'dan can kabı 850'ye çıktı, System.String[]

Avustralya'nın Victoria eyaletinde 5, Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde 1 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle, ülkede virüsten ölenlerin sayısı 850'ye yükseldi.

Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti Melbourne'de düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybı ve vaka sayısının kaydedildiği eyaletteki yeni vaka sayısının 14, can kaybının da 5 olduğunu açıkladı.

Son 24 saatte sonuçlanan 12 bin 500 testte sadece 14 kişiye virüs teşhisi konulmasının kutlanması gereken bir başarı olduğunu dile getiren Başbakan Andrews, vaka sayılarının düşmesinde kurallara uyarak katkıda bulunan vatandaşlara teşekkür etti.

Virüste ikinci dalganın yaşandığı eyalette, günlük vaka sayıları 30 Temmuz'da 723, 5 Ağustos'ta ise 725 olarak kaydedilmişti.

Kovid-19 salgınını durdurmak amacıyla 2 Ağustos'ta ilan edilen eyalet genelindeki "felaket durumu" ve eyaletin başkenti Melbourne'deki olağanüstü hal uygulaması kapsamında 28 Eylül'e kadar saat 21.00 ila 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Çalışmak, tıbbi bakım vermek veya almak, temel ihtiyaç malzemeleri için alışveriş ve egzersiz gibi geçerli 4 neden dışında evden çıkmanın da yasak olduğu kentte, herkes temel ihtiyaç malzemelerini almak ve günde iki saat egzersiz yapmak için evinden ancak 5 kilometre uzaklaşabiliyor.

Avustralya'daki virüsten ölenlerin sayısı 850'ye çıktı

Victoria'da 5, NSW'de 1 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle Avustralya genelindeki virüsten ölenlerin sayısı 850'ye yükseldi.

Öte yandan NSW'de 70 yaşlarındaki erkek hastanın virüsten yaşamını yitirmesiyle 5 hafta sonra yaşanan can kaybı eyaletteki virüs kaynaklı ölü sayının 53'e çıkmasına neden oldu.

Son aylarda virüsten can kaybı kaydedilmeyen ülkenin diğer eyaletlerinden Tazmanya'da 13, Batı Avustralya'da 9, Queensland'da 6, Güney Avustralya'da 4, Avustralya Başkent Bölgesi'nde 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Kovid-19 teşhisi konulan 26 bin 903 Avustralyalıdan 23 bin 850'i iyileşirken, 1120 aktif vakanın bulunduğu ülkede, hastanede tedavi gören 106 kişiden 12'si yoğun bakım ünitesinde bulunuyor.

- Yeni Zelanda'da 4 kişi daha virüse yakalandı

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, dün 1 kişinin virüse yakalandığı ülkede bugün de 4 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu.

Ülkedeki toplam aktif vaka sayısının 71 olduğunu açıklayan Sağlık Bakanlığı, 1'i yoğun bakımda olmak üzere hastanede yatan 3 Kovid-19'lu hastanın tedavisine devam edildiğini kaydetti.

Yeni Zelanda, virüse yakalandığı belirlenen 1815 kişiden, 1719'u sağlığına kavuşurken, 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Avustralya, Melbourne, Ağustos, Galler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 06:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya'da Kovid-19'dan can kabı 850'ye çıktı - Son Dakika

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