Avusturya, AB üyeliğinde adaylar arasında "çifte standarda" karşı - Son Dakika
Üye Girişi

Avusturya, AB üyeliğinde adaylar arasında "çifte standarda" karşı

17.06.2022 11:24
Avusturya, AB üyeliğinde adaylar arasında "çifte standarda" karşı

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Ukrayna'ya, Avrupa Birliği'ne (AB) aday ülke statüsü verilmesini belirli koşullarda destekleyeceklerini belirterek, Batı Balkan ülkeleri için geçerli olan şart ve koşulların bu ülke için de geçerli olması gerektiğini, adaylar arasında çifte standarda...

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Ukrayna'ya, Avrupa Birliği'ne (AB) aday ülke statüsü verilmesini belirli koşullarda destekleyeceklerini belirterek, Batı Balkan ülkeleri için geçerli olan şart ve koşulların bu ülke için de geçerli olması gerektiğini, adaylar arasında çifte standarda karşı olduklarını ifade etti.

Alman Die Welt gazetesine konuşan Nehammer, Ukrayna'ya AB'ye aday ülke statüsü verilmesine belirli koşullarda destek vereceklerini belirtti.

Başbakan Nehammer, Batı Balkan ülkelerinden istenen koşulların bu ülke için de geçerli olması gerektiğinin altını çizerek, "Bu bağlamda Ukrayna adaylık statüsü elde eder ancak örneğin Bosna Hersek dışarıda beklemek durumunda kalıyorsa, bu benim için çok makul bir durum değil." ifadesini kullandı.

Çifte standart vurgusu

AB'ye adaylık statüsü elde edilebilmesi için belirli şart ve koşulların bulunduğuna ve bunların her zaman geçerli olduğuna dikkati çeken Nehammer, "Çifte standart ya da üyelik için başvuruda bulunanlar arasında birinci sınıf, ikinci sınıf ayrımı kesinlikle yapılamaz." görüşünü paylaştı.

Avusturya AB Bakanı Karoline Edtstadler de Ukrayna'nın bir Avrupa ülkesi olduğunu ve Batılı değerleri savunduğunu ancak "AB üyeliğinin de kısa yol olmadığını" söyledi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 23-24 Haziran'da düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nde, Birliğe üye 27 ülkenin yöneticileri, Ukrayna'ya üyelik için aday ülke statüsü verilip verilmeyeceğini görüşecek.

YORUMLAR
500
Avrupa Komisyonu'ndan Ukrayna ve Moldova'ya 'aday ülke' statüsü tavsiyesi Avrupa Komisyonu'ndan Ukrayna ve Moldova'ya 'aday ülke' statüsü tavsiyesi AB Komisyonu, Ukrayna ve Moldova'ya 'aday ülke' statüsü istedi AB Komisyonu, Ukrayna ve Moldova'ya 'aday ülke' statüsü istedi
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Avusturya, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avusturya, AB üyeliğinde adaylar arasında 'çifte standarda' karşı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:50 Polise yumruk atan Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında 3 ayrı suçlama yer aldı
17:44 Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Volkan'ın eşi Zeynep Demirel'den gündem olacak poz! "Senin yaptığını az kadın yapabilir"
17:42 Acun Ilıcalı'nın Lewandowski paylaşımı heyecanlandırdı: Neden olmasın
17:39 Adanalı dizisinin yıldızıydı! Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler tanıyamıyor
17:26 Putin'den "gıda krizi" açıklaması: Fiyatlar çok daha güçlü artacak, bunun sorumlusu ABD ve Avrupa
17:22 Emirgan Korusu'nda 130 ağacın izinsiz kesildiği ihbarı sonrası İBB'den açıklama geldi
17:21 Ünlü modelden gündem olacak Pique açıklaması: Kalçalarımın gerçek olup olmadığını sordu
17:08 Fenerbahçe Beko'da beklenen oldu! Koç Djordjevic ile yollar ayrıldı
16:41 Meral Akşener'in önünü kesen çocuklar ağlayarak: Ekonomik koşullar nedeniyle test kitabı alamadım
16:16 Sadio Mane'den tartışılacak açıklama: Evleneceğim kadın sosyal medya kullanmamalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 18:02:41. #1.12#
SON DAKİKA: Avusturya, AB üyeliğinde adaylar arasında "çifte standarda" karşı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement