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Sezgin Baran Korkmaz'ın, Avusturya'da tutuklanmadan önce Deniz Zeyrek'i aradığı ortaya çıktı - Son Dakika

Sezgin Baran Korkmaz'ın, Avusturya'da tutuklanmadan önce Deniz Zeyrek'i aradığı ortaya çıktı

21.06.2021 08:40

Avusturya'da yakalanan firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın tutuklanmasından bir saat önce gazeteci Deniz Zeyrek ile bir telefon görüşmesi yaptığı öğrenildi. Baran Korkmaz'ın görüşmede Kıraça Holding hisselerinden kaynaklanan alacağını silmek istemediği için başına bunların geldiğini söylediği, hakkında ABD'de kara para soruşturması olduğu ve bu yüzden arandığı bilgisinin doğru olmadığını ileri sürdüğü belirtildi.

ABD'nin talebiyle Avusturya'da tutuklanan firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili gelişmeler kamuoyunu meşgul etmeye devam ediyor. Korkmaz'ın tutuklamadan bir saat önce gazeteci Deniz Zeyrek ile bir telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı.

KARA PARA SORUŞTURMASI İDDİALARINI YALANLADI

Görüşmede Kıraça Holding hisselerinden kaynaklanan alacağını silmek istemediği için başına bunların geldiğini anlatan Korkmaz, hakkında ABD'de kara para soruşturması olduğu ve bu yüzden arandığı bilgisinin doğru olmadığını iddia etti.

Gazeteci Deniz Zeyrek, tutuklanan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ile yaptığı telefon görüşmesini bugünkü köşesinde paylaştı.

Zeyrek'in yazısından ilgili bölüm şöyle:

Cumartesi İstanbul'dan Ankara'ya dönerken Bolu tünelini geçmiştim ki telefonum çaldı. Ülke kodu 41 görünüyordu. Şans eseri tünelden hemen sonra bir mola yeri var ve oraya girdim, telefonu açtım. Arayan Sezgin Baran Korkmaz'dı.

"KAYITTA GEÇEN İSİM NEDENİYLE TAMAMINI PAYLAŞMIYORLAR"

Programda yaptığımız yorumları dinlemiş. Orada bazı sorular sormuş, ses kaydının tamamının açıklanması gerektiğini söylemiştim. Kaydın geri kalanında geçen bir ismin duyulmasını istemiyorlarmış, o yüzden açıklamıyorlarmış.

"Gölge boksu yapıyorsunuz, herkes gerçeğin bir kısmını açıklıyor, çıkın olayın tamamını açıklayın, kaydın tamamını açıklayın" dedim. Özetle söylemek gerekirse, Kıraça Holding hisselerinden kaynaklanan alacağını silmek istemediği için başına bunların geldiğini anlattı ve hakkında ABD'de kara para soruşturması olduğu ve bu yüzden arandığı bilgisinin doğru olmadığını iddia etti. Gelin görün ki bu konuşmamızın üzerinden henüz bir saat geçmişti ki telefonuma "ABD istedi Avusturya Sezgin Baran Korkmaz'ı tutukladı" başlıklı bir haber düştü.

DAVA DOSYASINA KONULDU

Öte yandan ABD'nin talebiyle Avusturya'da gözaltına alındığı belirtilen Sezgin Baran Korkmaz'ın kara para akladığı, Amerika'dan Türkiye'ye aktarılan kara parayla satın aldığı çeşitli mülkler ve yaptığı muhtelif yatırımların listesi Utah Başsavcılığı tarafından, Kingston kardeşler ve Lev Aslan Dermen'in devam eden dava dosyasına konuldu.

TRANSFER EDİLEN PARALARIN LİSTESİ İSTENDİ

Davanın görüldüğü Utah Bölge Mahkemesi hakimi Jill N. Parish, 10 Haziran 2021 tarihinde başsavcılıktan, ABD'nin kara para aklamaktan jüri tarafından suçlu bulunan Lev Aslan Dermen'in Amerikan Vergi Kuruluşu'nu (IRS) dolandırıp elde ettiği parayı nerede akladığı ve federal hükümetin el koymak istediği mal varlıkları ve transfer edilen paraların listesini istedi.

"TÜM MAL VARLIKLARINA EL KONULSUN"

Utah eyalet başsavcısı Andrea T. Martinez, 17 Haziran 2021'de Adalet Bakanlığı'na bağlı elektronik işlem sistemi aracılığıyla Lev Aslan Dermen ve Sezgin Baran Korkmaz'ın el konulması gereken mal varlıklarının listesini yayınladı. 7 sayfalık listede, davanın baş sanığı Dermen ve Korkmaz'ın ABD'de ortak olduğu SBK USA Inc tüm mal varlıklarına el konulması gerektiği kaydedildi.

AMERİKAN HAZİNESİNE DEVRİ İSTENİYOR

Mahkeme hakimine sunulan dilekçede, savcılığın yayınladığı listedeki tüm malların kara para aklanarak elde edildiği, savcılığın mal varlıklarının Amerikan hazinesine devriyle ilgili yapılacak duruşmada tüm iddialarını ispat etmeye hazır oldukları belirtildi."

Sezgin Baran Korkmaz'ın, Avusturya'da tutuklanmadan önce Deniz Zeyrek'i aradığı ortaya çıktı

Amerika Birleşik Devletleri, Sezgin Baran Korkmaz, Avusturya, Utah, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sezgin Baran Korkmaz'ın, Avusturya'da tutuklanmadan önce Deniz Zeyrek'i aradığı ortaya çıktı - Son Dakika


YORUMLAR (2)
  • Hüsyin eser : Adam yıllarca vergi vermiş yatırım yapmış ülkesine okullar yapmış bumu devlet anlayışı kendi vatandaşını iş adamını tutuklayamıyormusun? Hadi yapamadın bari ülkeye getir kendin yargıla ne demek abd istedi avusturyada tutuklandı Cevap Yaz 10 4 Yayından Kaldır
  • Benvekendim : Kişi eğer kırmızı bülten ile aranıyorsa yeri tespit edildikten sonra bulunduğu ülke de tutuklanır ve dava görülen ülkeye teslim edilir diye biliyorum. Eğer kırmızı bülten talebi bizden geldiyse ülkeye getirilecektir. Araştırmadan, bilmeden lütfen yorum yapmış olmak için yapmayın. Kaldı ki adam eğer denilen gibi karapara akladıysa vergi verip yatırım yapması onun bu suçunu temizlemez. 0 0 Yayından Kaldır
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