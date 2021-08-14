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AVUSTURYA'DAN İSTANBUL'A GELEN GENÇ KADINA EVLİLİK ÖNCESİ ESTETİK ŞOKU - Son Dakika

AVUSTURYA'DAN İSTANBUL'A GELEN GENÇ KADINA EVLİLİK ÖNCESİ ESTETİK ŞOKU

14.08.2021 16:26

AVUSTURYA'da yaşayan Güllü Gökçe (25), burun estetiği yaptırmak için İstanbul'a geldi.

AVUSTURYA'da yaşayan Güllü Gökçe (25), burun estetiği yaptırmak için İstanbul'a geldi. Nişantaşı'ndaki bir kliniğe giden Güllü Gökçe ameliyattan uyanınca üst dudağına ve çenesine de dolgu yaptığını fark etti. Savcılığa giderek suç duyurusunda bulunan kadın, yanlış yapılan 2 estetik operasyonu, nedeniyle Viyana'da 3 farklı operasyona daha girdi.

Viyana'da yaşayan Güllü Gökçe Nisan 2021'de burun estetik ameliyatı için nişanlısı ile İstanbul'a geldi. Nişantaşı'ndaki bir kliniğe giden Güllü Gökçe, ameliyatı için tarih beklemeye başladı. Gökçe, iddiasına göre beklediği süre zarfında operasyonu yapacak Opr. Dr. B.A ile operasyon için konuşamadı, ameliyat öncesinde doktora ulaşamadı. Doktorla da ameliyattan bir saat önce tanıştığını belirten 25 yaşındaki kadın, doktor tarafından kliniğin lavabosuna götürüldü. Doktor, Güllü Gökçe'ye yapacağı işlemi lavaboda anlattı, yüzüne operasyon için çizgiler çizdi ardından aynı kalemle operasyonu da lavabo duvarına çizdiği şekiller ile anlattı.

OPERASYON 10 SAAT SÜRDÜ

Güllü Gökçe, yaklaşık 2 saat sürmesi gereken operasyon 10 saat sürdüğünü dile getirdi. Üstelik uzun süren operasyonun sonunda Güllü Gökçe sadece burnunun işlem görmediğini, kulağından kıkırdak alınarak çenesine ve dudaklarına eklendiğini öne sürdü. Güllü Gökçe burun estetiği için 2 bin 200 Euro ödediğini belirtti. Gökçe'nin iddiasına göre, rızası olmadan yapılan bu işlemler için ayrıca 10 bin lira istendi. Gökçe miktarı kabul etmeyerek bin 500 lira daha ödedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Yapılan operasyonları düzeltmek için Viyana'da 3 farklı operasyon daha geçiren Güllü Gökçe, 2 hafta sonra bir operasyona daha girerek dudağına konulan kıkırdak parçalarını aldıracak. 25 yaşındaki kadın İstanbul'da suç duyurusunda bulundu. Nişantaşı'ndaki kliniğe giden DHA ekibi, Opr. Dr. B.A'nın kliniğin B.A tarafından boşaltıldığı bilgisine ulaştı.

AMELİYAT ÖNCESİ BURNUMLA İLGİLİ DEĞİL, MOZART'LA İLGİLİ KONUŞTUK

Estetik mağduru olduğunu dile getiren Güllü Gökçe Evlenmeden önce burnumu yaptırmak istedim. Kendisini Instagram'dan buldum. Hiçbir şekilde kendisiyle ameliyat öncesinde görüşemedim. Ameliyattan bir saat önce yanıma geldi uzunca benimle konuştu ama başka şeylerden benimle sohbet etti. Ameliyat öncesi Viyana'nın Mozart'ından konuştuk, Heidi Klum'dan falan konuştuk. Çok saçmaydı dedi.

Güllü Gökçe Çizimi bana tuvalette yaptı. Hem lavabo duvarına çizim yapıyor, hem de yüzüme çizim yapıyor. Orada kendimi çok kötü hissettim. Ameliyattan sonra tek bir ses duydum, nişanlım korku ve endişeyle bağırdı 'Sen 12 saat boyunca operasyondaydın' dedi. 10 saat boru ağzımda kaldığı için ses tellerim zarar gördü. Hiç bir şekilde konuşamadım, hesap soramadım ne yaptığını anlayamadım diye konuştu.

BU BENİM SANA DÜĞÜN HEDİYEM

Gökçe Kulağımdan kıkırdak alıp, kafamdan da yağ derisi alıyor, ikisini ezip kokteyl yapıp çeneme yerleştiriyor, dudağıma yerleştiriyor. Hiç bir şekilde imzam olmadan bir doktorun böyle bir şey yapması korkunç bir şey. Ben kontrole gittim, 'Senin kulağından şunu aldım, bunu aldım, çenene koydum. Senin çenen çok gerideydi sana çene yapmak istedim' dedi. Ben sadece baktım ve dedim ki 'Ben böyle bir şey istemedim, benim çenem yamuk ben bunu istemedim bana bunu neden yaptınız' dedim, 'Sana bunu düğün hediyesi yapmak istedim, bu benim sana düğün hediyem' dedi. Viyana'daki hastaneye gittim anında bana müdahale ettiler dedi.

AVUSTURYA'DAN İSTANBUL'A GELEN GENÇ KADINA EVLİLİK ÖNCESİ ESTETİK ŞOKU
AVUSTURYA'DAN İSTANBUL'A GELEN GENÇ KADINA EVLİLİK ÖNCESİ ESTETİK ŞOKU
AVUSTURYA'DAN İSTANBUL'A GELEN GENÇ KADINA EVLİLİK ÖNCESİ ESTETİK ŞOKU
AVUSTURYA'DAN İSTANBUL'A GELEN GENÇ KADINA EVLİLİK ÖNCESİ ESTETİK ŞOKU
AVUSTURYA'DAN İSTANBUL'A GELEN GENÇ KADINA EVLİLİK ÖNCESİ ESTETİK ŞOKU
AVUSTURYA'DAN İSTANBUL'A GELEN GENÇ KADINA EVLİLİK ÖNCESİ ESTETİK ŞOKU
AVUSTURYA'DAN İSTANBUL'A GELEN GENÇ KADINA EVLİLİK ÖNCESİ ESTETİK ŞOKU

İstanbul, Estetik, Güllü, Gökçe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVUSTURYA'DAN İSTANBUL'A GELEN GENÇ KADINA EVLİLİK ÖNCESİ ESTETİK ŞOKU - Son Dakika


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