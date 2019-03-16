Axa Sigorta Erkekler Kupa Voley: İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 0 - Galatasaray: 3

Malatya
'da oynanan AXA Sigorta
Kupa Voley Yarı Final maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor
'u 19-25, 23-25, ve 20-25 setlerle 3-0 mağlup eden Galatasaray
adını finale yazdırdı.
Salon: Malatya Merkez
Hakemler: Ozan Sarıkaya
, Burhan İlhan
İstanbul Büyükşehir Belediyespor
: İbrahim Emet
, Caner Pekşen, Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz
( Nuri Şahin
, Kadir Cin, Berkan Eryüz, Serhat Coşkun
, Murat Yenipazar
)
Galatasaray: Yasin Aydın
, Duff, Selçuk Keskin
, Antonov, Doğukan Ulu, Venno (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Emin Gök
)
Setler: 19-25, 23-25, 20-25
Süre: 91 dakika (29, 33, 29) - MALATYA