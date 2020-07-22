AYASOFYA CAMİİ'NDE İLK CUMA NAMAZI ÖNCE KAPATILACAK YOLLAR - Son Dakika

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Ayasofya Camii'nin Cuma günü ibadete açılması öncesinde kapatılacak yollar duyuruldu.

Kapalı olan yollara alternatif olarak Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil, Atatürk Bulvarı, D 100 Kuzey Güney, Rauf Orbay Caddesi, Türkeli Caddesi, Atatürk Köprüsü ve Fevzipaşa Caddesi'nin kullanılabileceği bildirildi.

- İstanbul