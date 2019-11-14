AYD uluslararası yatırımcıları ağırladı

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen geleneksel MAPIC Türkiye Yatırımcılar Ağı davetinde, çoğunluğu yabancı yatırımcı olmak üzere yaklaşık 240 perakendeci ve yatırımcı bir araya geldi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, AYD, Alkaş'ın temsilcisi olduğu MAPIC Fuarı kapsamında düzenlenen geleneksel MAPIC yemeğini gerçekleştirdi. Yeni iş birliği ve ortaklıklara zemin hazırlanabilmesi için bu yıl yedinci kez düzenlenen yemeğe Türkiye gayrimenkul ve perakende sektörü oyuncuları ile uluslararası sektör liderleri katılım gösterdi. Etkinlikte, yaklaşık 240 perakendeci ve yatırımcı buluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ICSC Avrupa Başkanı Peter Wilhelm, Türkiye'nin, Avrupa'daki en dinamik ve yenilikçi pazarlardan biri olduğunu ve Türkiye'yi tümüyle Avrupa'nın bir parçası olarak gördüğünü belirterek şunları kaydetti:

"3 yıldan beri AYD'nin MAPIC yemeğine tereddütsüz bir şekilde katılıyorum, çünkü burada kendimi evimde hissediyorum. Türkiye, Avrupa'daki en dinamik ve yenilikçi pazarlardan biri. Kişisel olarak görüşüm Türkiye tümüyle Avrupa'nın bir parçası. İstinye Park'ı ilk ziyaret ettiğim zamanı hatırlıyorum da çok etkilenmiştim ve Avrupa'nın bazı ülkelerindeki kibirli sektör arkadaşlarımın buraya gelip Türkiye'deki sektörün neleri başardığını görmeleri gerektiğini düşünmüştüm. AYD dahil Avrupa çapındaki tüm ulusal derneklerle görüşmeler gerçekleştirdik ve sektörümüzün ihtiyaçlarını belirlemeye çalıştık.

Avrupa Birliği nezdindeki problemlere odaklanmaya çalışarak çalışma grupları oluşturduk. Bu çalışma grupları güvenlik, kiralama, ekonomi, hukuk, perakende gibi birçok konuda çalışmalar yapıyor. Türkiye'den sektör temsilcilerini hem bu çalışma gruplarına hem de ICSC Avrupa'ya girmelerini çok arzu ediyoruz. Türkiye son dere etkileyici bir pazar ve müthiş markalara sahip. Türk markalarını Doğu Avrupa'da birçok ülkede görüyoruz ancak Batı Avrupa'da çok fazla göremiyoruz. Türk markalarını daha fazla Belçika'da, Fransa'da Almanya'da diğer Avrupa ülkelerinde de görmek istiyoruz. Buralarda Türk markalarına ve onların dinamik yapısına, konseptine ihtiyacımız var."

" 433 AVM, 13 milyon metrekare kiralanabilir alanla ekonomiye değer katıyor"

AYD Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş ise Türkiye'de şu anda 433 AVM'nin, 13 milyon metrekare kiralanabilir alanı ile ekonomiye değer katmaya devam ettiğini aktararak, "Her geçen gün de bu değeri hem niteliksel hem de nicel olarak artırma gayreti içindeyiz. Alışveriş merkezleri ülkemizde bulundukları bölgeye kazandırdıkları ekonomik değerin yanı sıra sağladıkları sosyal ve kültürel avantajlarla da birer yaşam merkezi haline gelmiş durumda. Alışveriş merkezleri ülkemizin dünyadaki önemli alışveriş turizmi destinasyonlarından biri haline gelmesine de olanak sağladı. Biz de ülkemizin yüksek yatırım değerine sahip ticari gayrimenkul sektörünün yatırımcı açısından daha da cazip hale gelmesi ve uluslararası normlarda kendine ait mevzuat hükümlerine tabi olması adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Altaş, Türkiye'de hala AVM bulunmayan 16 şehrin olduğunu belirterek, "Yapılan araştırmalar gösteriyor ki özellikle doğu ve güneydoğu bölgelerimizde AVM'lerimiz ailece vakit geçirilebilecek en güvenli yerler olarak görülüyor. Dolayısıyla bu bölgelerimiz hala büyük bir yatırım potansiyeli taşıyor. AYD olarak biz de yerli ve yabancı yatırımcıları doğru yönlendirmekle mükellefiz ve bu yönde çalışmalarımızı yoğun olarak sürdürüyoruz. Örneğin hem perakendeci hem de yatırımcılara rahat bir nefes aldıracak kanuni düzenlemeler üzerinde yoğun mesai harcıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AYD Başkan Yardımcısı ve JLL Ülke Başkanı Avi Alkaş da MIPIM'i Türkiye'de yapacaklarını belirterek, "Türkiye'de sektörümüzde son derece olumlu gelişmeler yaşandı ve tüm bu güzel gelişmelerin ödümüzdeki dönemlerde de bölgemizdeki diğer ülkelere de örnek olmasını diliyoruz. Sizlerle daha önce bilgisini paylaştığımız üzere MIPIM'i Türkiye'ye getirmek için çalışacağımıza söz vermiştik. Bu yıl 10-11 Aralık'taki RE360 etkinliğimizde başarılı bir organizasyon geçirmemiz halinde gelecek yıl MIPIM'i Türkiye'de yine hep birlikte yapacağız." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel ise BMD üyesi markalar 3 yıl gibi bir süre içinde yurt dışındaki mağaza sayılarını neredeyse ikiye katladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"BMD üyesi markaların yurt dışındaki mağaza sayıları 4 bin 400'lü sayılara ulaştı. BMD üyesi 106 markanın 125 ülkede mağazası var. Türk markalarının tüm dünyada 13 binin üzerinde satış noktası bulunuyor. 3 yıl içinde gerçekleştirdiğimiz bu büyüme gerçekten etkileyici ancak bizim için yine de yeterli değil. MAPIC'e de Türk markalarının yoğun bir katılımı var ve önümüzdeki yıl çok daha büyük bir katılımla belki de 30'un üzerinden markayla MAPIC'de olmayı umuyoruz."