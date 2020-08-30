Aydın'da 30 Ağustos Zafer Bayramı 'sosyal mesafeli' kutlandı - Son Dakika

30 Ağustos Zaferi'nin 98'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen tören, Aydın Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Program, Aydın Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin çelenklerinin bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

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