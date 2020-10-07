Aydın'da Amatör Spor Haftası başladı - Son Dakika

Aydın'da Amatör Spor Haftası başladı

07.10.2020 09:54
Aydın'da Amatör Spor Haftası başladı, System.String[]

Her yıl Ekim ayında gerçekleştirilen Amatör Spor Haftası, bu yıl Aydın'da korona virüs engeline takılarak, sembolik bir törenle başladı.

Her yıl Ekim ayında gerçekleştirilen Amatör Spor Haftası, bu yıl Aydın'da korona virüs engeline takılarak, sembolik bir törenle başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından her yıl ortaklaşa düzenlenen ve her yaştan insanın spor yapması için düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen Amatör Spor Haftası, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Aydın'da düzenlenen sembolik törenle başladı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, 5-11 Ekim 2020 tarihleri arasında tüm Türkiye'de farklı etkinliklerle kutlanması planlanan Amatör Spor Haftası kutlama etkinliklerinin sembolik açılış törenine katılarak, korona virüs tedbirlerine uygun bir şekilde gençlerin Amatör Spor Haftasını kutladı. Adnan Menderes Stadı'nda gerçekleştirilen törene, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Spor Hizmetleri Müdürü Hamide Ercan, Gençlik Hizmetleri Müdürü Gökhan Pehlivan, Yurt Hizmetleri Müdürü Ahmet Keskin, Gençlik ve Spor Şube Müdürleri ile sporcular ve antrenörler katıldı.

"Spor bilinci ve kültürünü oluşturuyoruz"

Törenin açılış konuşmasında spor yapmanın önemine vurgu yapan Fillikçioğlu, "Amatör Spor Haftası amacının halkımıza düzenli fiziksel aktivite alışkanlığını kazandırmak, spor merkezlerine kayıt yaparak spora başlayan çocuklarımıza müsabaka tecrübesi kazandırmak, bunlara yönelik müsabakalar düzenlemek, yetenek taraması yapılarak spora yönlendirilmiş çocuklarımızın, bağlı oldukları kulüplerimizin ve sporcularının halkımıza tanıtılması, ülkemizde devamlı spor bilinci ve kültürünün oluşturulmasıdır. Ayrıca çocuklarımıza ve gençlerimize sporu sevdirmek kötü alışkanlıklardan korumak, ruhen ve bedenen sağlıklı nesiller yetiştirebilmek, vatanını milletini seven sporcular olarak ülkemiz sporuna kazandırmaktır" dedi.

" Azerbaycan, yalnız değildir"

Gerçekleştirilen sembolik açılış töreninde Türk bayrağının yanı sıra Azerbaycan bayrağı da açılırken, Azerbaycan'a destek mesajı verildi. Azerbaycan'ın hiçbir zaman yalnız olmadığını belirten İl Müdürü Fillikçioğlu, "Geçtiğimiz günlerde işgalci Ermenistan'ın, Azerbaycan'a yönelik başlattığı saldırı sonrası bizler de Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için Aydın Gençlik ve Spor ailesi olarak bir araya geldik. Türk Milleti her zaman olduğu gibi Azerbaycan devletinin yanında olduğunu bir kez daha göstermiştir. Allah'ın izniyle Azerbaycan ordusu bu savaştan galip çıkacaktır. Biz iki devlet bir milletiz" dedi. - AYDIN

Aydın'da Amatör Spor Haftası başladı
Aydın'da Amatör Spor Haftası başladı
Aydın'da Amatör Spor Haftası başladı
Aydın'da Amatör Spor Haftası başladı
Aydın'da Amatör Spor Haftası başladı
Aydın'da Amatör Spor Haftası başladı

Azerbaycan, Türkiye, Aydın, Ekim, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Aydın'da Amatör Spor Haftası başladı - Son Dakika Spor

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