- Aydın'da basın mensupları ormanları havadan görüntüledi

AYDIN - Aydın'da orman yangınları ile mücadele eden Orman İşletme Müdürlüğü, ekip çalışanlarını ve basın mensuplarını yangın söndürme helikopteri ile havadan keşif gezisi yaptırdı.

Nazilli Orman İşletme Müdürlüğünün sorumluluk sahası olan Nazilli, Kuyucak, Buharkent, Karacasu, Bozdoğan, Yenipazar ve Sultanhisar ilçelerindeki ormanlık alanlar üzerinde uçuş gerçekleştiren helikopterden alanı inceleyen basın mensupları ve orman görevlileri, gezinin ardından kazasız ve yangınsız bir yıl diledi.

Nazilli Orman İşletme Müdürü Türkay Karataş, orman memurları ile bir grup gazetecinin katıldığı helikopter gezisi, Kuyucak Orman İşletme Şefliği Orman Deposu'ndan başladı. Basın mensupları, Kuyucak, Nazilli, Bozdoğan ve Karacasu'daki ormanlık alanları havadan görüntüledi. 45 dakika süren gezide, basın mensupları ayrıca yanan ormanlık alanları ve bölgenin doğa güzelliklerini de havadan görüntüleme fırsatı buldu.

9-10 yıldır Türkiye'de yangın söndürme helikopteri uçuran 31 yaşındaki Ukraynalı helikopter pilotu Andrei Tirkov, yaptığı konuşmada "Türkiye başta olmak üzere Malezya, Endonezya, Afrika ve dünyanın birçok bölgesinde hem kargo hem de yangın operasyonları uçuşlarında görev yapıyorum. Ekibimle beraber oldukça tecrübeliyiz. Türkiye'de devlet olarak yangın operasyonlarında çok ciddi çalışıyor ve bizlere büyük destek oluyorlar. Devletin ve orman bakanlığının orman yangınları konusunda çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Türkiye'de görev yapmak çok güzel. Tek sıkıntımız havanın sıcak olması" dedi.

Nazilli Orman İşletme Müdürü Türkay Karaçay geziyle ilgili yaptığı açıklamada, yangınla mücadele konusunda canla başla çalışan ekip arkadaşlarının sorumluluk sahalarını görmeleri ve basın mensuplarına da orman faaliyetlerini göstermek amacıyla bu geziyi gerçekleştirdiklerini söyledi. Müdür Karaçay, 7 ilçede yaklaşık 153 bin hektarlık sorumluluk sahasına 14 orman işletme şefliği olarak kontrol ettiklerini belirterek; "Orman Bölge Müdürlüğümüzde bulunan 5 helikopterimizden biri olan Nazilli helikopterinde bulunmaktayız. Bizler bu helikopterlerin çalışma şartlarını görmek ve kulelerimizde görev alan personellerimizin sorumluluk sahalarını havadan yakından tanıması amacıyla yılda bir sefer bu şekilde keşif uçuşu yapmaktayız. Helikopterimiz Kuyucak'ta konuşlanmakta olup orman yangınlarında son derece etkilidir. Bizim işlerimizi kolaylaştıran, bizlere çok faydalı bir helikopter. Yıl boyunca bütün yangınlarımızda uygun şartlarda helikopterimizi kullanmaktayız. Siz basın mensuplarımızda çalışma sahamızı gördünüz. Helikopterlerimizin çalışma ortamlarını yakından görme fırsatı oldu" dedi.