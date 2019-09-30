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Aydın'da iki otomobil çarpıştı 6 yaralı

24 dakika önce

Aydın'da iki otomobil çarpıştı 6 yaralıAydın'ın Nazilli ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Aydın'da iki otomobil çarpıştı 6 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 00.30 sıralarında Muammer Aksoy Mahallesi'nde Nazilli- Denizli karayolu üzerinde meydana geldi. Nazilli yönünden Denizli istikametine seyir halinde olan Erkan Dağ (32) yönetimindeki 38 ED 816 plakalı otomobil ile aynı istikamette ilerleyen Hakkı Yıldız (52) idaresindeki 20 ACK 104 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Erkan Dağ idaresindeki araç takla atarken, Hakkı Yıldız yönetimindeki otomobil ise refüje çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Meydana gelen trafik kazasında Hakkı Yıldız, Hüseyin Yıldız (13), Ayşe Yıldız (42), Yusuf Yıldız (12), Erkan Dağ ve Simge Sinmez (21) yaralandı. Ambulanslara alınan yaralılar, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürerken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Aydın'da iki otomobil çarpıştı 6 yaralı

Nazilli, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:07 Kaynak: DHA
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