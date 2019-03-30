Son Dakika Haberleri: Aydın'da Mutfak Tüpü Patladı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Aydın'da Mutfak Tüpü Patladı: 1 Ölü, 1 Yaralı

1 saat önce

Aydın'ın Çine ilçesinde, mutfaktaki tüpün patlaması sonucu yaşlı kadın öldü, oğlu ağır yaralandı.

Aydın'da Mutfak Tüpü Patladı: 1 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
Aydın'ın Çine ilçesinde, mutfaktaki tüpün patlaması sonucu yaşlı kadın öldü, oğlu ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bucak Mahallesi'nde yaşayan 88 yaşındaki Ayşe Yaşar'a ait evin mutfağında bulunan tüp, henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlamanın ardından başlayan ve kısa sürede evi saran yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü.

Eve giren ekipler, Ayşe Yaşar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Vücudunda ağır yanıklar oluşan Özcan Yaşar ise 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine gelen Yaşar ailesinin yakınlarını, çevredekiler teselli etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 09:32 Kaynak: AA

Çine, Aydın, Güncel
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