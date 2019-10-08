Son Dakika Haberleri: Aydın'da otomobil incir bahçesine uçtu: 6 yaralı
Son Dakika Güncel Aydın'da otomobil incir bahçesine uçtu: 6 yaralı

Aydın'da otomobil incir bahçesine uçtu: 6 yaralı

1 saat önce

AYDIN'ın Buharkent ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, incir bahçesine uçtu.

Aydın'da otomobil incir bahçesine uçtu: 6 yaralı, System.String[]
AYDIN'ın Buharkent ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, incir bahçesine uçtu. Kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Denizli- Aydın karayolunun kırsal Savcıllı ve Kızıldere mahallelerinin arasında meydana geldi. Aydın yönüne giden Ebuzer Egemen Dursun (42) yönetimindeki 35 HK 205 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp incir bahçesine uçtu.  Kazada, sürücü Dursun ile yanındaki Havva (39), Adil (7), Abdülaziz (13), Hafsa (7) ve Muhabbet Dursun (74) yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


Buharkent, Denizli, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 08:01 Kaynak: DHA
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