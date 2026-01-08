Aydın'da Sağanak ve Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
Aydın'da Sağanak ve Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiledi

08.01.2026 16:30
Aydın'da etkili olan sağanak ve rüzgar, trafikte zor anlar yaşattı. Su birikintileri oluştu.

AYDIN'da sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. Yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Kentte sabah saatlerinden itibaren sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. Sağanak hayatı olumsuz etkilerken, sürücüler, trafikte araçları ile ilerlemekte güçlük çekti. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri sağanağa karşı teyakkuza geçti.

Yetkililer, vatandaşları ani su baskınları, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

