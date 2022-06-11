Aydın'da sağanak; yollar göle döndü, tarım arazileri su altında kaldı (2)

BODRUM KATINI SU BASAN HASTANEDE RİSKLİ HASTALAR BAŞKA HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Aydın'da öğleden sonra etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bodrum katını su basan ve elektrik panosu zarar gören Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde bulunan riskli hastalar için tahliye işlemi başlatıldı. Devam eden çalışmaları Aydın Valisi Hüseyin Aksoy bizzat koordine ederken, İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz'den de tahliye planına ilişkin bilgi aldı. Yapılan toplantı sonrasında açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, "Hastanenin bodrum katını su bastı. Elektrik panolarının bazı kısımlarında sıkıntı var. Yenidoğan bebekler için riske girmek istemedik. Bazı hastaların Aydın Devlet Hastanesi ve Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde oluşturulan yeni bölümlere sevki yapılıyor. Diğer hastalar yine Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde tedavileri devam edecek. Herhangi bir sıkıntımız yok. Aydın'a geçmiş olsun" dedi.

Burhan CEYHAN/ AYDIN,