Aydın'da "Uyuşturucuyla Etkin Mücadele" Toplantısı

Aydın
'da mahalle muhtarlarının da katılımıyla "Uyuşturucuyla Etkin Mücadele" konulu toplantı gerçekleştirildi. Adnan Menderes Üniversitesi
(ADÜ) Atatürk
Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger
, uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca Aydın ve Türkiye
için değil, dünya için önem arz eden bir konu olduğunu söyledi.
Gelişmiş ülkelerin önlemeye çalıştığı önemli konulardan birinin uyuşturucuyla mücadele olduğuna dikkati çeken Köşger, "Bizden doğudaki ülkelerle bizden batıdaki ülkeler arasında bizi öne çıkaran en önemli husus, eğitilmiş, genç, dinamik nüfusumuz. Bu anlamda, uyuşturucu bağımlılığı belası, ülkemizin en önemli kaynağına bir saldırı mahiyetindedir ve bunun bilinçli şekilde yürütüldüğünü düşünüyorum." dedi.
Uyuşturucuyla mücadelede muhtarlara da önemli görevler düştüğünü vurgulayan Köşger, şunları kaydetti:
"Muhtarlar, vatandaşlarla teması sağlıklı şekilde kurmamıza yardımcı olan temsilcilerimizdir aynı zamanda. Onlar, köylerine mahallelerine hakimdirler. Oradaki sosyal sıkıntılardan haberdardırlar. Mahallelerinde neler olup bittiğini bilirler. Bunların güvenlik güçleri başta olmak üzere devletin ilgili, yetkili kurumlarına aktarılmasında onlara önemli bir pozisyon düşüyor."
Toplantıda Aydın İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdür Vekili Emniyet Amiri Mehmet Yıldırım, uyuşturucuyla mücadele konusunda sunum yaptı.
Toplantıya, Efeler
Kaymakamı Cemal Şahin, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan
, Aydın İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, Aydın İl Jandarma
Komutanı Albay Mesut İnan, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, ilçe emniyet müdürleri ve muhtarlar katıldı.