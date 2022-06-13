Aydın'daki 'sanal eskort' operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Aydın'daki 'sanal eskort' operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı

13.06.2022 01:53
Aydın'daki 'sanal eskort' operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı

Aydın Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda Aydın, İstanbul, Manisa ve Uşak illerinde 'sanal eskort' sitesi üzerinden vatandaşları dolandırdığı tespit edilerek gözaltına alınan 15 şüpheliden; 5'i kadın 12 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda Aydın, İstanbul, Manisa ve Uşak illerinde 'sanal eskort' sitesi üzerinden vatandaşları dolandırdığı tespit edilerek gözaltına alınan 15 şüpheliden; 5'i kadın 12 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, 'sanal eskort' siteleri üzerinden vatandaşları dolandıran bir şebeke için ekipler harekete geçti. Yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basan ekipler, Aydın merkezli İstanbul, Manisa, Uşak illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 72 dijital materyal, 14 banka kartı, 49 bin 600 TL ve 100 Avustralya Doları ele geçirilirken, yaşları 20 ile 30 arasında değişen U.K., B.S., M.P., Ç.I., K.Ç., İ.Y., O.Ç.Ö., Ç.Ş., H.Ç., E.Ç., N.K., İ.B., A.Ç., K.K., E.B. isimli toplam 15 şüpheli gözaltına alındı.

12'si tutuklandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden K.K., K.Ç. ve A.Ç. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, U.K., B.S., M.P., Ç.I., İ.Y., O.Ç.Ö., Ç.Ş., H.Ç., E.Ç., N.K., İ.B. ve E.B. olmak üzere 5'i kadın 12 şüpheli de tutuklanarak cezevine gönderildi. - AYDIN

Aydın'daki 'sanal eskort' operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı
Aydın'daki 'sanal eskort' operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı

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Kaynak: İHA

Siber Suçlarla Mücadele, Manisa, Aydın, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'daki 'sanal eskort' operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'daki 'sanal eskort' operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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