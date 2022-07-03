Çaldıkları araçla iş yeri soyan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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Çaldıkları araçla iş yeri soyan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

03.07.2022 11:58
Çaldıkları araçla iş yeri soyan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

Denizli'den Aydın'a gittikten sonra çaldıkları araçla geri dönüp elbise dükkanını soyan 3 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'den Aydın'a gittikten sonra çaldıkları araçla geri dönüp elbise dükkanını soyan 3 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'de gece saatlerinde yola çıkan G.U. (57), C.K. (38) ve Y.C. (33), Aydın'na giderek araba çaldı. Yakalanmamak için tekrar Denizli'ye dönen 3 şüpheli, Pamukkale ilçesine bağlı Karahayıt Mahallesine giderek gözlerine kestirdikleri bir elbise dükkanını takibe aldı. Uygun bir zamanı kollayan şüpheliler, işletmeye girerek değeri yaklaşık 50 bin TL olan elbiseleri çalıp kayıplara karıştı. İhbar üzerine harekete geçen JASAT, Kimlikleri belli olmasın diye yüzlerini kapatan 3 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Yapılan sorgulamadan G.U.'nun 9, C.K.'nin 50, Y.C.'nin ise 14 tane suç kaydı olduğu ortaya çıktı. İşlemleri ardından adliyeye çıkarılan 3 şüpheliden G.U. tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çaldıkları araçla iş yeri soyan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika

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